Giarrusso (Pe): "Sinistra unita proponga alternativa, folle attaccare Schlein"

"La segretaria di un partito appena eletta, viene osannata come salvatrice del mondo prima ancora che inizi il suo cammino. Sessanta giorni dopo viene invece additata come responsabile di una sconfitta ad elezioni amministrative che però non ha preparato lei, in alcun modo".Così Dino Giarrusso, in una lettera appello pubblicata oggi sull'Huffington post,a commento delle ultime elezioni comunali. Prosegue l'europarlamentare: "Se non ci si dà una mossa in fretta, la destra avrà -a breve- oltre che il governo centrale anche quello di tutte le regioni e tutti i comuni, il che non è mai un bene in democrazia"."Sarebbe bene quindi che i leader di tutti i partiti di opposizione collaborassero per avere una strategia comune -ciascuno mantenendo la propria identità- e offrissero un programma davvero alternativo e seducente ai cittadini", osserva ancora Giarrusso, che rincara: "Adesso serve lucidità, serve unità, servono idee, acume, capacità previsionali ed organizzative [...] Serve un cambio di orizzonte e di rotta insieme, una rivoluzione nel modo stesso di concepire il far politica, e il farlo a sinistra, o meglio in modo realmente alternativo a questa destra", conclude il suo appello l'europarlamentare catanese.