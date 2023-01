Giorgetti, per firma intesa su Ita con Lufthansa saranno necessarie settimane

In merito alla firma, da parte del Mef, dell'intesa con Lufthansa su Ita Airways, "serietà vuole che sia questione di settimane, non di giorni". Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a Morbegno (Sondrio) per un convegno inerente il lavoro transfrontaliero."E' arrivata una proposta da parte di Lufthansa, la stiamo esaminando, dev'essere naturalmente conforme al Dpcm, e poi inizierà una fase di negoziato, di trattative rispetto alle richieste che fa il governo italiano e ai progetti industriali di Lufthansa", precisa il Ministro."Se i due progetti collimeranno e se saranno coerenti potrebbe nascere una realtà molto importante a beneficio anche dell'economia italiana", continua.