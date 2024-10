Giorgetti: "Se i Ministri non taglieranno mi toccherà fare la parte del cattivo"

"Quello da cui bisogna partire è che chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore. Spero che martedì un segnale in questa direzione riusciremo a darlo".

Così il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla Festa del Foglio, in merito alla demografia e agli interventi presenti nella prossima manovra.

"Ho preannunciato a tutti i miei colleghi, bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile". Quindi, "se non presenteranno proposte al ministro dell'Economia toccherà fare la parte del cattivo e provvederà lui", ha aggiunto.

"Tutti quanti chiedono, a volte puoi dire di sì, altre volte bisogna dire di no". Nella nuova manovra, ha spiegato Giorgetti, "sicuramente non ci saranno più tasse. Meno tasse lo stiamo facendo, non lo stiamo promettendo. Basti vedere quello che abbiamo fatto nella scorsa legge di bilancio. Il taglio del cuneo che tutti giudicavano impossibile o provvisorio diventerà strutturale, rispondiamo con i fatti a una narrativa che racconta il contrario".

"In questi giorni - ha proseguito - c'è stato uno stillicidio di maleinterpretazioni, si tratta di aspettare fino a martedì e poi tutto sarà più chiaro".

"Stiamo perfezionando gli incentivi fiscali a chi vuole restare al lavoro. Risponde non solo a un'esigenza di finanza pubblica ma anche al desiderio di chi ha più soddisfazione a lavorare che andare in pensione", ha aggiunto, evidenziando che "ci sono anche figure difficili da rimpiazzare dal punto di vista tecnico".

E' una "linea storica della Lega su cui Salvini concorda" e su cui lavorò anche Roberto Maroni. Sullo stipendio di quelli che restano, ha aggiunto, "magari lo Stato può accettare di rinunciare al versamento di contributi o ad altro".

"Sta per cominciare la sessione di bilancio. Oggi incontro il ministro Giorgetti per difendere il mio budget", ha dichiarato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'assemblea di Anci Lombardia alla Villa Reale di Monza.