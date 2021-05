Giornale, Sen. Fiammetta Modena (FI): "Auguri a Livio Caputo intellettuale finissimo e grande filosofo"

"Al Giornale un grande direttore lascia e un grande direttore arriva, arriva soprattutto un grande inviato d'altri tempi, un giornalista che conosce la storia del Paese come le sue tasche, e che in tutti questi anni ha raccontato il Paese come nessun altro forse lo ha mai fatto".Lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama."Intellettuale finissimo e grande filosofo, Livio Caputo ha saputo restare giovane anche quando sembrava che la sua stagione professionale dovesse finire, e il suo acume, il suo equilibrio e la sua severità morale hanno fatto di lui un'icona del mondo della comunicazione", continua."Al nuovo direttore del Giornale – conclude Fiammetta Modena - vorrei fare arrivare come augurio più bello l'abbraccio corale mio personale e della mia terra, l'Umbria, perché da che mondo è mondo la mia gente ha sempre rispettato le persone per bene e che hanno usato la propria vita per raccontare solo la verità".