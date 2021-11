Giornalisti, Guido D’ Ubaldo alla Camera Ardente di Galeazzi: “Se ne va un grande giornalista”.

Roma e il Consiglio dell'ordine dei giornalisti del Lazio hanno reso omaggio al collega Giampiero Galeazzi.

“Un grande dolore per la scomparsa di un professionista che non dimenticheremo. Il suo nome non comparirà più nell'elenco dei giornalisti sospesi per non aver attivato la Pec, è il minimo per un professionista del suo spessore - dice il neo presidente dell’ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’ Ubaldo- una icona del mondo dello sport.Alla Camera Ardente ho portatoche seguono con successo le orme del padre.Galeazzi era un collega che resterà indimenticabile per tutti noi, un esempio per i giovani e gli dobbiamo il rispetto e l'ammirazione che merita. Mi piacerebbe studiare qualche iniziativa per ricordarlo.Ciao Giampiero a nome di tutti noi. Ti porteremo sempre nel nostro cuore”.