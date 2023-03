Giornata mondiale del teatro, Scaletti (Fts): "Accessibilità allo spettacolo dal vivo un diritto di tutti"

“La fruizione del teatro senza discriminazioni è condizione prioritaria per la formazione del pubblico e la funzione sociale che il teatro ha fuori e dentro le sale, sopra il palcoscenico e in platea, per questo ritengo che in una giornata celebrativa come questa sia doveroso portare all’attenzione un tema come quello dell’accessibilità ai luoghi della cultura. Avendo certezza di come anche attraverso l’arte si inneschi un percorso di cura, salute e benessere personale.Occorre dunque andare oltre le normative vigenti e la rassicurante ma non bastevole interpretazione delle regole, per avere uno sguardo sui diritti che possa comprendere una maggior umanizzazione degli spazi e dare alle persone con ridotta mobilità gli stessi diritti di tutti/e, nei teatri così come in altri luoghi di cultura.E’ una responsabilità morale collettiva andare oltre la la legge sulla sicurezza ad agire su questo ambito nel rispetto delle convenzioni europee, delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, delle consulte regionali e locali e di tanti altri organismi e nel rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030, trovando soluzioni possibili e concrete.Possiamo e dovremmo immaginare come agire sia sul livello nazionale in maniera congiunta con le Regioni, i circuiti e le associazioni per chiedere adeguamenti strutturali con linee di finanziamento specifiche ed una parte una mappa dell’accessibilità dei nostri teatri comprensiva anche delle disponibilità di accessi per persone con disabilità.Conoscere la situazione per evitare che episodi di limitata fruizione e di impossibilità di accesso possano ripetersi, studiando una strategia di inclusione del pubblico a 360 gradi.Nella Giornata mondiale del teatro, i teatri aperti a tutti/e sono l’obiettivo e la sfida che non può essere disattesa, in una visione della fruizione culturale che fa parte di crescita e socializzazione imprescindibile.Vorremmo che dalla Toscana, dai suoi organi istituzionali e culturali partisse un confronto nazionale su questo tema proponendo visioni e soluzioni possibili e ci rendiamo disponibili a promuovere un tavolo che coinvolga anche le associazioni per un percorso condiviso di inclusività che possa tradursi in una fruizione culturale più ampia e non stigmatizzante”.Lo dichiara la Presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti, in occasione della Giornata mondiale del teatro.