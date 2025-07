Giovanni Cugliari riconfermato Presidente della CNA Calabria: un nuovo mandato per il futuro delle imprese calabresi

Oggi, 27 luglio 2025, l’imprenditore Giovanni Cugliari è stato ufficialmente riconfermato alla presidenza della CNA Calabria con un’elezione per acclamazione durante l’assemblea regionale. Questa decisione unanime testimonia la stima e la fiducia che il mondo imprenditoriale calabrese continua a nutrire nei confronti di Cugliari, leader capace di rappresentare efficacemente le imprese della regione.

Dopo un mandato ricco di risultati e importanti iniziative per il rilancio economico della Calabria, Giovanni Cugliari prosegue il suo percorso alla guida della CNA Calabria. L’assemblea odierna ha inoltre confermato la squadra dirigente, pronta a supportare il presidente nel perseguimento degli obiettivi strategici.

La rielezione segna la continuità di un progetto di crescita e valorizzazione delle imprese calabresi, in un contesto economico sempre più complesso ma ricco di opportunità.

Giovanni Cugliari, imprenditore di successo riconosciuto a livello nazionale e internazionale, si conferma punto di riferimento per la CNA Calabria. Il suo impegno costante e la sua capacità di dialogare con le istituzioni sono stati fondamentali per rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio e sostenere le aziende locali.

L’assemblea ha sottolineato il valore aggiunto che Cugliari rappresenta per il sistema imprenditoriale calabrese, evidenziando come il suo contributo possa essere decisivo per affrontare le sfide future.

Nel suo nuovo mandato, Giovanni Cugliari punterà a intensificare le azioni volte a promuovere l’innovazione, la sostenibilità e la competitività delle imprese calabresi. La CNA Calabria continuerà a collaborare con enti locali, istituzioni e partner strategici per favorire uno sviluppo integrato e duraturo del territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione delle risorse locali e alla creazione di nuove opportunità per gli imprenditori, con un focus sulla digitalizzazione e sulle politiche inclusive.

La riconferma di Giovanni Cugliari alla guida della CNA Calabria rappresenta un segnale di stabilità e continuità per l’imprenditoria regionale. Con il suo rinnovato impegno, la CNA è pronta a sostenere con forza il tessuto economico calabrese, promuovendo una crescita solida e sostenibile che guardi al futuro con fiducia.