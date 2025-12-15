Al via il progetto "Off Site - Livorno, officina per l’arte contemporanea"

Mercoledì 17 dicembre alle ore 12 a Villa Trossi (via Pastrengo 21), sarà presentato alla stampa e al pubblico il progetto Off-Site - Livorno, officina per l’arte contemporanea vincitore del Bando della Regione Toscana “Sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell’arte contemporanea: Residenze d’artista” destinato a giovani dai 18 ai 35 anni (under 36) e cofinanziato dal Programma regionale Fse+ 2021-2027.

Alla presentazione interverranno Angie De Santi Simonini, Presidente della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti – ente capofila del progetto –, Angela Rafanelli Assessora alla Cultura del Comune di Livorno insieme ai rappresentanti del partenariato di OFF-SITE che, oltre al Comune, comprende la Cooperativa Itinera, FLAC Fondazione Livorno Arte e Cultura, l’Associazione Uovo alla Pop, la Coop. Sociale Brikke Brakke, l’Associazione 8mmezzo.

OFF-SITE rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani e, grazie alle risorse assegnate che sfiorano i 300mila euro, consentirà a partire dalla primavera del 2026 di organizzare due residenze consecutive per 16 giovani (12 artiste/i e 4 curatrici/tori). Selezionate/i attraverso una call aperta a persone di ogni nazionalità e residenza, queste/i giovani avranno l’opportunità di vivere, formarsi e lavorare a Livorno per 6 mesi collaborando con una fitta rete di istituzioni e professionisti del territorio toscano e non, per acquisire professionalità e competenze che culmineranno in mostre, cataloghi, eventi e nella realizzazione di opere che entreranno nella prima collezione pubblica regionale di arte contemporanea.

L’avviso per le due residenze a Livorno sarà aperto nei primi mesi del 2026. Tanto nei percorsi formativi non formali, quanto nei mesi dedicati alle attività laboratoriali, i giovani potranno contare sul supporto di docenti e professionisti di livello nazionale che saranno presentati durante la Conferenza stampa.

Il progetto Off-Site coinvolge le realtà operative sul territorio di Livorno con l’obiettivo di creare una rete dinamica tra giovani artisti, curatori, istituzioni culturali, spazi espositivi pubblici e privati, imprese locali, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore e la comunità locale. Off-Site invita a ripensare la visione del futuro di Livorno - “città di pietra” e “città d’acqua”, sistema urbano complesso, stratificato e non sempre armonicamente integrato – e il suo rapporto con l’ambiente, con gli abitanti, con le comunità portatrici di storie e tradizioni.

“Siamo i primi in Italia – ha dichiarato l’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti– ad aver sposato questo progetto utilizzando le risorse del fondo sociale europeo: una scelta innovativa che unisce cultura e formazione, e che offre a tanti giovani artisti e curatori under 36 l’opportunità concreta di partecipare a residenze artistiche presso i principali soggetti che in Toscana operano nel settore dell’arte contemporanea. Con oltre 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, le residenze si distribuiscono su tutto il territorio regionale: i giovani entrano in contatto con territori e maestranze locali, apprendono, si formano e restituiscono quanto acquisito attraverso mostre e cataloghi, alimentando un sistema dell’arte contemporanea che è produzione ma anche crescita”.