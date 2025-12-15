Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:05
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Arte, Rho (Mi): “Tra radici e sogni", in mostra le opere di Alessandra Sada
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Arte, Rho (Mi): “Tra radici e sogni", in mostra le opere di Alessandra Sada

Dal 27 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 all’Official Point di piazza San Vittore.

(Prima Pagina News)
Lunedì 15 Dicembre 2025
Milano - 15 dic 2025 (Prima Pagina News)

Dal 27 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 all’Official Point di piazza San Vittore.

Dal 27 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026, all’Official Point di piazza San Vittore saranno esposte opere di Alessandra Sada, architetto di origine rhodense che ora vive in Francia, artista e illustratrice. Tra le altre, ci sono opere in cui rende omaggio alla sua città natale, dando spazio a visioni oniriche e intrecciando sogno e realtà, poesia e materia.
Sada utilizza l’arte come linguaggio, “un luogo dove il femminile, la natura e la differenza trovano voce, respiro e colore” e l’omaggio alla città nasce come “omaggio a una radice che continua a nutrire il sogno”. Una delle sue creazioni lo scorso anno venne utilizzata per il biglietto di Natale dell’Amministrazione comunale.

Oltre alle visioni oniriche della sua terra di origine, la mostra presenta alcune illustrazioni dedicate al tema del femminile, da sempre parte essenziale della sua ricerca artistica. La mostra sarà aperta dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Alessandra Sada parla di sé in questi termini: “Ho lavorato come architetto per diversi anni prima di dedicarmi completamente alla mia attività di artista. Con la mia arte sento di dare vita all’immaginazione sotto forma di creazioni, di quadri. Inoltre, creo segnalibro, tazze, quaderni, magliette, oggetti per la casa che riproducono le mie opere. Ho avuto fasi più astratte o più figurative. Rappresento un mondo onirico o elementi naturali e tutto rappresenta le mie emozioni più profonde. In questa mostra dedico diverse opere alla mia città natale, Rho, reinterpretata attraverso un filtro onirico, e presento anche alcune illustrazioni sul tema del femminile, a me particolarmente caro. Tutte le opere esposte sono in vendita: dipinti originali, cartoline artistiche e stampe su richiesta realizzate su carta Rives 250 grammi. Madre di un bambino speciale, porto nelle mie creazioni le emozioni della fragilità, della forza e della meraviglia. Tra Italia e Francia ho imparato che la bellezza nasce dagli incontri e dai legami che ci uniscono”.

Così dichiara il vicesindaco Maria Rita Vergani, promotrice della mostra: “Alessandra Sada mette cuore nelle sue creazioni, lascia libero spazio a una interiorità profonda e sensibile. Sono certa che i rhodensi apprezzeranno le sue opere e sapranno valorizzarne la bellezza. L’evento si inserisce nel calendario delle festività, con uno sguardo alla città e uno alla bellezza e al sogno”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Alessandra Sada
arte
PPN
Prima Pagina News
Rho
Tra radici e sogni
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it