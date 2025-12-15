Arte, Rho (Mi): “Tra radici e sogni", in mostra le opere di Alessandra Sada

Dal 27 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026, all’Official Point di piazza San Vittore saranno esposte opere di Alessandra Sada, architetto di origine rhodense che ora vive in Francia, artista e illustratrice. Tra le altre, ci sono opere in cui rende omaggio alla sua città natale, dando spazio a visioni oniriche e intrecciando sogno e realtà, poesia e materia.

Sada utilizza l’arte come linguaggio, “un luogo dove il femminile, la natura e la differenza trovano voce, respiro e colore” e l’omaggio alla città nasce come “omaggio a una radice che continua a nutrire il sogno”. Una delle sue creazioni lo scorso anno venne utilizzata per il biglietto di Natale dell’Amministrazione comunale.



Oltre alle visioni oniriche della sua terra di origine, la mostra presenta alcune illustrazioni dedicate al tema del femminile, da sempre parte essenziale della sua ricerca artistica. La mostra sarà aperta dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.



Alessandra Sada parla di sé in questi termini: “Ho lavorato come architetto per diversi anni prima di dedicarmi completamente alla mia attività di artista. Con la mia arte sento di dare vita all’immaginazione sotto forma di creazioni, di quadri. Inoltre, creo segnalibro, tazze, quaderni, magliette, oggetti per la casa che riproducono le mie opere. Ho avuto fasi più astratte o più figurative. Rappresento un mondo onirico o elementi naturali e tutto rappresenta le mie emozioni più profonde. In questa mostra dedico diverse opere alla mia città natale, Rho, reinterpretata attraverso un filtro onirico, e presento anche alcune illustrazioni sul tema del femminile, a me particolarmente caro. Tutte le opere esposte sono in vendita: dipinti originali, cartoline artistiche e stampe su richiesta realizzate su carta Rives 250 grammi. Madre di un bambino speciale, porto nelle mie creazioni le emozioni della fragilità, della forza e della meraviglia. Tra Italia e Francia ho imparato che la bellezza nasce dagli incontri e dai legami che ci uniscono”.



Così dichiara il vicesindaco Maria Rita Vergani, promotrice della mostra: “Alessandra Sada mette cuore nelle sue creazioni, lascia libero spazio a una interiorità profonda e sensibile. Sono certa che i rhodensi apprezzeranno le sue opere e sapranno valorizzarne la bellezza. L’evento si inserisce nel calendario delle festività, con uno sguardo alla città e uno alla bellezza e al sogno”.