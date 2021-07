Governo: duro attacco di Travaglio a Draghi”

Le irrioguardose dichiarazioni del giornalista.

“Hanno buttato giù Conte. Avevano fatto degli errori, ma non li hanno mandati via per i loro errori, li hanno mandati via per i loro meriti e hanno messo al loro posto l’esatta antitesi, che è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo ci hanno raccontato che allora è competente in materia di sanità, di giustizia, di vaccini eccetera. Mentre in realtà, e mi spiace dirlo, non capisce un ca**o. Né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Capisce di finanza, ma non esiste l’onniscienza o la scienza infusa. E non ha neanche l’umiltà a furia di leggere che è competente su tutti i rami dello scibile umano”.Lo ha dichiarato il giornalista Marco Travaglio, nel discorso tenuto ieri in occasione della sua partecipazione alla festa del partito ‘Articolo Uno’, guidato da Roberto Speranza.