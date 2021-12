Governo, Meloni: "Cos'è, un semipresidenzialismo?"

"Abbiamo un premier che è un unicum, perchè non è stato eletto. Se non ci fosse FdI non avrebbe alcuna opposizione, cosa che non accade in nessun altro Paese democratico al mondo". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni."Questo governo procede esclusivamente a Decreti legge e Fiducie. Siamo in un sistema monocamerale perfetto perchè praticamente sempre un ramo del Parlamento non ha possibilità di analizzare i provvedimenti. Cos'è questo un semipresidenzialismo? Io sono presidenzialista, parliamone", prosegue.