Grottaferrata (Rm): al via la riqualificazione di strade e marciapiedi

Partono con via Vittorio Veneto i lavori del nuovo Accordo Quadro triennale, che prevede il rifacimento di strade e marciapiedi per un totale di 5 milioni di euro. A seguire, l’attenzione dell’Amministrazione Di Bernardo si sposterà sulle aree di Colle S. Antonio e di Borghetto con un cronoprogramma serrato, che impegnerà gli uffici comunali e le ditte nel mese di agosto. L’inizio dei lavori in via Vittorio Veneto è previsto per domani, mercoledì 23 luglio 2025 alle 22:00, con il rifacimento della carreggiata stradale dalla Rotatoria di Squarciarelli fino al confine con Marino. Gli interventi riguarderanno sia lo strato di conglomerato bituminoso di usura, sia lo stratto sottostante (binder) per un totale di circa 9 cm di spessore; inoltre, in alcuni punti, saranno riqualificati anche i marciapiedi per la sicurezza dei pedoni.

"Con l’intervento su via Vittorio Veneto, che andrà finalmente a migliorare la percorribilità e la sicurezza di una strada molto frequentata e battuta dal traffico, dove insistono molti residenti, prende il via una nuova importante stagione di lavori pubblici che vede interessati tutti i quadranti della città con particolare priorità per quelli fuori dal perimetro del centro urbano per complessivi 5 milioni di euro - dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo -. Abbiamo deciso di far iniziare ora i lavori per minimizzare il disagio ai cittadini e contiamo di terminare al più presto le opere. I lavori sulla viabilità e sui marciapiedi proseguiranno con via Vicinale Aldobrandini, le aree di Colle S. Antonio (via Giuseppina Vannini) e di Borghetto, tra cui via Montiglioni, via Sentiero del Bosco e via Galassi Paluzzi. Seguiranno nei mesi successivi interventi strategici anche in altri quartieri, il cui programma dettagliato sarà comunicato successivamente. Questi primi interventi nei quartieri Valle Violata, Colle Sant'Antonio e Borghetto rispondono a precise esigenze segnalate dai cittadini e dai comitati di riferimento e messe in programma dall'Amministrazione comunale".

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da domani alle 22:00, sarà istituito il senso unico alternato in via Vittorio Veneto dalla Rotatoria di Squarciarelli fino all’altezza della Farmacia, civ. 102; mentre dal 28 luglio dalle 07:00 alle 17:00 sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vecchia di Velletri e vicolo S. Giuseppe. Contemporaneamente sarà chiuso al traffico veicolare, con il divieto di sosta e fermata e rimozione forzata H24, lo spazio comunale in via Colle S. Antonio, che ospiterà l’area cantiere per lo stoccaggio dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari per la posa dell’asfalto. La modifica della viabilità in via Vittorio Veneto sarà attivata solo in corrispondenza delle giornate di effettiva esecuzione dei lavori e salvo avverse condizioni meteo.

La cittadinanza sarà puntualmente informata riguardo alle successive fasi di interventi che saranno via via programmati dal Comune.