Breaking news infrastrutture energetiche: Edison si rafforza in Puglia, nuova sede, oltre 150 negozi e quasi 500mila contratti

Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, punta sulla Puglia: i negozi hanno superato quota 150 e i contratti sfiorano il mezzo milione. La crescita della società è continuata anche dopo l’aggiudicazione delle aste del Servizio a Tutele Graduali (STG) attraverso le quali nel 2024 Edison Energia si è aggiudicata oltre 100.000 contratti nelle province di Bari e Lecce.

Un risultato raggiunto facendo leva sulla convenienza, la qualità del servizio e, soprattutto, sulla prossimità alla clientela grazie, oltre ai canali tradizionali, ai negozi Edison. La società lo scorso anno ha proprio scelto la Puglia, e in particolare Lecce, per festeggiare il superamento di mille punti vendita in Italia. Edison Energia contribuisce allo sviluppo dell’economia territoriale anche grazie alla gestione degli oltre 150 negozi collegati a una rete di oltre 450 installatori e servizi di call center che coinvolgono 150 persone.

“La crescita della nostra società in Puglia è proseguita a pieno ritmo anche nell’anno successivo all’aggiudicazione delle aste STG. Questo testimonia la nostra vicinanza ai consumatori e il loro apprezzamento per il mercato libero, in cui la nostra offerta luce e gas è tutta green. Il punto di forza di Edison Energia è che affianca alla commodity un ampio ventaglio di servizi innovativi rivolti alle famiglie, ai professionisti e alle piccole imprese. In questo territorio, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti hanno la possibilità di recarsi presso i nostri numerosi negozi per usufruire di servizi qualificati di consulenza e post-vendita per la definizione di soluzioni adatte alle diverse esigenze. Ciò conferma l’impegno e la vicinanza di Edison Energia ai consumatori e alle comunità locali”, ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

I consumatori che scelgono le offerte luce e gas di Edison Energia sul mercato libero, tutte green, hanno inclusa l’innovativa piattaforma Risolve per la gestione delle utenze e della casa, che rende la società l’interlocutore unico per la risoluzione degli inconvenienti domestici.

Attraverso Risolve, Edison Energia affianca la tradizionale fornitura di energia elettrica e gas con quella del Wi-Fi e la integra con una piattaforma di servizi per la casa, che vanno dall’assistenza contro gli imprevisti domestici all’installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, dai sistemi di riscaldamento e climatizzazione alla mobilità elettrica e all’assicurazione degli impianti.

Inoltre, Edison Energia aiuta i propri clienti a diventare sempre più consapevoli dei loro consumi energetici: sia attraverso un sistema di intelligenza artificiale, il servizio gratuito Edison CoCo, che consente il monitoraggio dei consumi e offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa, sia grazie all’offerta nel mondo delle comunità energetiche condominiali, che permettono di beneficiare di un modello distintivo e particolarmente conveniente per tutti i partecipanti (per informazioni: auccondomini@edison.it).

Infine, il cliente può accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta Bonus Spendi& Riprendi.

I consumatori pugliesi potranno contattare il numero verde 800119444 per chiarire ogni dubbio, mentre per coloro che non sono ancora clienti sarà possibile ricevere informazioni chiamando l’800141414.

In Puglia Edison Energia è attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale alla Pubblica Amministrazione e ai clienti industriali: sono oltre 110 le aziende con fornitura di energia elettrica e circa 50 quelle con fornitura di gas. In totale, vengono forniti oltre 4.000 punti di prelievo che, nel 2024, hanno consumato oltre 600 GWh di energia elettrica e 450 GWh di gas. Per il 2025, Edison Energia si è aggiudicata il bando CONSIP per la fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione della regione. L’offerta per i clienti Business di Edison Energia include anche contratti a lungo termine per la vendita di energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili (Power Purchase Agreement - PPA) e la fornitura di biometano.

La vicinanza di Edison Energia alla Puglia è testimoniata anche dall’iniziativa Mosaico Verde, la campagna per la forestazione di aree urbane ed extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCO 2 , in collaborazione con Legambiente. In questo contesto, la città di Lecce si è arricchita di una nuova area verde grazie al progetto di forestazione realizzato con il sostegno di Edison Energia in collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Amministrazione Comunale, che ha portato alla messa a dimora di 1.000 piante nella zona est della Città. A questo si aggiunga, nel contesto di Gruppo, il supporto diretto di Edison Energia nel progetto Scuola dei mestieri di Lecce e nella CER Solidale di Foggia.

Edison ha un forte legame con la Puglia che si sostanzia in una presenza capillare su tutta la filiera energetica, dalla generazione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, alla produzione e vendita di energia elettrica e gas, ai servizi energetici e ambientali, alla progettazione e realizzazione di infrastrutture energetiche di rilevante interesse strategico per il Paese, come il progetto Puglia Green Hydrogen Valley, che prevede la realizzazione di due impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi e Taranto. Inoltre, il Gruppo oggi inaugura i nuovi uffici a Bari in via Omodeo, vi lavoreranno oltre 70 persone.

In Puglia Edison opera nella generazione elettrica da fonti rinnovabili con oltre 180 MW di impianti eolici e 16 MW di fotovoltaici e con impianti da fonti tradizionali, che impiegano tecnologie ad alta efficienza e basso impatto ambientale, a testimonianza dell’impegno del gruppo per un business sostenibile.

Edison ha anche attivato sul territorio pugliese, in partnership con Aforisma School of Management di Lecce, la Scuola dei Mestieri, che ha l’obiettivo di valorizzare tutti i giovani che vogliono costruirsi un futuro professionale nel settore dell’energia formando, in collaborazione anche con i Business Partner di Edison Energia, professionalità che vadano ad arricchire l’offerta di competenze presenti sul territorio. Tutti gli studenti che hanno terminato il primo ciclo dei percorsi formativi avviati dalla Scuola hanno oggi un posto di lavoro.

Nell’ambito della Scuola dei Mestieri si svilupperanno inoltre i percorsi di formazione tecnica nel Training Center che il Gruppo sta realizzando nella sede operativa di Foggia. Il Centro di Formazione permetterà, inoltre, ai visitatori esterni di avvicinarsi e conoscere il mondo delle energie rinnovabili accedendo a una vera turbina eolica.

A Foggia ha contribuito in collaborazione con Fondazione con il Sud e Banco dell’energia alla realizzazione della prima comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers) della città. Il progetto ha l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili, generando benefici ambientali, economici e sociali per le famiglie in difficoltà, abbattendo i costi dell’elettricità. La Cers ha integrato gli impianti di energia rinnovabile già installati sui tetti dei partner di progetto con un nuovo impianto fotovoltaico, realizzato in prossimità di un laboratorio per la trasformazione di prodotti agricoli, dove lavorano soggetti vulnerabili. Il nuovo impianto, donato da Edison Energia, produrrà energia sostenibile per il fabbisogno di circa 40 famiglie a rischio povertà energetica.

Infine, con l’intento di partecipare al vissuto quotidiano del territorio e del suo tessuto sociale, Edison opera in Puglia con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, che, assieme al lavoro volontario dei dipendenti Edison, supporta la comunità di Sant'Egidio di Bari nell’implementazione di una scuola di italiano per stranieri, immigrati e richiedenti asilo, offrendo aiuto nell’accoglienza dei corsisti, nella predisposizione del percorso didattico e nell’assistenza agli insegnanti durante le lezioni.