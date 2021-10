I RICORDI DI PPN: dodici anni senza Gianni Elsner

Gianni Elsner, all'anagrafe Giovanni Guido Elsner nato a Merano il 27 settembre 1940 morì a Roma il 5 ottobre del 2009. E' stato un attore, conduttore radiofonico e politico italiano.

Il Ricordo di Giancarlo Governi.

Dodici anni fa ci lasciava un grande personaggio che ha lasciato un grande segno nella vita culturale della nostra Città.Si chiamava Gianni Elsner. Veniva da Merano ma era diventato più romano di chi a Roma era nato e cresciuto. Sono andato ospite della sua radio 4 o 5 volte.Poco rispetto ai tanti anni di attività radiofonica di Gianni. Ma ogni volta aveva per me, e mi sembrava di capire anche per lui, un valore immenso.Mi invitava nel suo studo "alle Balduina" dove rimanevo per quasi tutta la mattinata. E si parlava di tutto, della Lazio ovviamente, ma anche dei personaggi italiani che anche lui amava tanto (per Anna Magnani aveva una vera venerazione).E lui dimostrava sempre grande competenza, mai superficiale ma che si capiva gli venisse dalla sua cultura e dalla sue epsrienza di vita. Quelle quattro o cinque mattinate che ho passato con lui nella sua radio che era anche la sua casa (abitava di fronte allo studio, sullo stesso pianerottolo) mi hanno arricchito tanto.Era Gianni che ogni volta mi ringraziava ma ora che lui non c'è più voglio dirgli grazie, per tutto quello che ci ha dato.