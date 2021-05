Il co-fondatore di TikTok si dimette dal ruolo di Direttore Esecutivo

Il CEO e co-fondatore del proprietario di TikTok, ByteDance, ha annunciato che si dimetterà e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno. In una lettera ai dipendenti, Zhang Yiming ha detto che gli succederà il collega co-fondatore Rubo Liang.La mossa segna il più grande scossone del gigante tecnologico cinese dal suo lancio quasi dieci anni fa. La popolarità di TikTok lo ha aiutato a diventare una sensazione globale ma ha anche attirato l'attenzione."La verità è che mi mancano alcune delle competenze che servono ad avere un manager ideale. Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato e sfruttare queste teorie per ridurre ulteriormente il lavoro di gestione, piuttosto che gestire effettivamente le persone", ha scritto Zhang in un messaggio sul sito web dell'azienda."Allo stesso modo, non sono molto socievole, preferisco attività solitarie come essere online, leggere, ascoltare musica e contemplare ciò che può essere possibile", ha aggiunto.Il signor Zhang ha detto che il suo successore Rubo Liang è stato "un partner inestimabile", sviluppando la tecnologia dell'azienda così come l'assunzione e la gestione dei dipendenti.Il ruolo più recente di Liang in ByteDance è stato quello di capo del dipartimento delle risorse umane. La lettera afferma anche che il cambio di leadership avverrà nei prossimi sei mesi per garantire una transizione graduale.Fondata nel 2012, ByteDance con sede a Pechino ha creato l'app di successo globale TikTok, che ha circa 700 milioni di utenti mensili attivi. La sua enorme popolarità ha significato che è stato esaminato dai governi di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e la Cina.Durante la sua presidenza, Donald Trump ha attaccato regolarmente ByteDance, accusando TikTok di essere una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Politici e funzionari hanno espresso preoccupazione per la trasmissione dei dati personali degli utenti al governo cinese. TikTok ha negato le accuse di condividere i dati degli utenti.Il mese scorso ByteDance è stata una delle 13 piattaforme online invitate dalle autorità di regolamentazione cinesi ad aderire a normative più severe nelle loro divisioni finanziarie, come parte di una più ampia spinta per tenere a freno le società tecnologiche. Per molti anni, Pechino ha adottato un approccio senza mani per incoraggiare le aziende tecnologiche a crescere, ma il controllo ufficiale delle loro piattaforme è aumentato man mano che si sono ramificate nei servizi finanziari."Le piattaforme Internet hanno svolto un ruolo importante nel migliorare l'efficienza dei servizi finanziari e nell'ampliare l'accesso ai servizi finanziari a più persone", ha affermato in una nota la Banca popolare cinese."Allo stesso tempo, alcuni servizi finanziari funzionavano senza licenze e vi sono gravi violazioni delle regole in settori come l'arbitraggio regolamentare, la concorrenza sleale e gli interessi dei consumatori", ha aggiunto.