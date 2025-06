Vico Equense (Na), Odg Campania: al Swff focus sull’Ia, tra prospettive e preoccupazioni deontologiche anche dei Pontefici

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti della Campania e il Social World Film Festival, la Mostra internazionale del cinema sociale di Vico Equense, che diventa di nuovo occasione per un momento di confronto, aggiornamento e formazione per i professionisti della comunicazione.

Nell’ambito del programma della kermesse, martedì 24 giugno, alle ore 10, si terrà infatti nel Castello Giusso, il convegno dal titolo “Il messaggio di Papa Leone XIV e il nuovo codice deontologico” in cui si parlerà non solo del richiamo all’etica e alla deontologia professionale giornalistica da parte degli ultimi due Pontefici ma anche delle preoccupazioni di questi ultimi nei confronti dell’Intelligenza artificiale.

Timori e avvertimenti che si trovano in piena sintonia con quanto richiamato nel nuovo “Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti” entrato in vigore da pochi giorni. Alla mattinata di studi interverranno Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania), Giuseppe Alessio Nuzzo (direttore Social World Film Festival), Angelo Scelzo (già vicedirettore della Sala stampa della Santa Sede, editorialista e scrittore), Alfonso Pirozzi (caporedattore Ansa Campania), Antonio Pintauro (direttore dell’ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Acerra), Alessandro Savoia (giornalista e addetto stampa). Modera la giornalista Claudia Esposito.

“La nostra rassegna - spiega Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore del Social World Film Festival - è, fin dalla sua nascita e per sua stessa definizione, attento alle tematiche sociali della più stretta attualità e a come vengono trattate dal cinema e dai media più in generale. Il tema dell’edizione di quest’anno è l’innovazione, il cambiamento e la proiezione dello sguardo verso il futuro.

Attualmente, questi concetti, nel panorama mediatico e tecnologico, rimandano senza dubbio all’intelligenza artificiale, in tutte le sue innumerevoli sfaccettature. Per questo, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, abbiamo organizzato anche quest’anno un momento di confronto e di formazione professionale per giornalisti, per fare luce sulle opportunità che offrono queste tecnologie e sui tanti interrogativi che preoccupano la società civile, il mondo del giornalismo e anche gli ultimi due Pontefici”.

“Ringrazio tutti gli amici di Vico Equense, gli organizzatori del Social World Film Festival e i relatori per un corso che mette in rilievo i profili deontologici nei messaggi di Papa Leone” aggiunge Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. La partecipazione al convegno, che rientra nel piano di formazione professionale continua 2023 - 2025, vale 6 crediti deontologici. Le prenotazioni sono già aperte sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it e chiuderanno sabato 21 giugno.