Lazio, Trenitalia: modifiche alla circolazione su linea Fl2

Interruzioni della circolazione die treni del Regionale linea FL2 Roma – Tivoli/Avezzano dal 15 giugno al 25 luglio per i lavori di raddoppio tra Lunghezza e Bagni di Tivoli da parte del Gestore dell’infrastruttura.

Nel dettaglio: dal 15 al 27 giugno 2025 la tratta interrotta sarà da Roma a Sulmona, pertanto, in tale periodo non circolerà nessun treno sulla linea; dal 28 giugno al 25 luglio 2025 la tratta interrotta sarà da Roma a Guidonia e i treni circoleranno regolarmente tra Guidonia e Tivoli/Avezzano.

Per garantire la mobilità dei passeggeri per l’intero periodo sarà predisposto da Regionale un servizio bus con cadenzamento orario/semi-orario in modo da razionalizzare e uniformare l’offerta.

I bus, inoltre, viaggeranno sulle seguenti tratte: collegamento rapido Roma Tiburtina – Guidonia; Roma Tiburtina – Guidonia, solo con fermate extraurbane; Roma – Lunghezza, Roma Tiburtina- Tivoli; Roma Tiburtina – Valle dell’Aniene-Mandela e Roma Tiburtina – Avezzano.

Per ottimizzare la riprogrammazione dell’offerta bus, Roma Tiburtina è stata individuata come unico capolinea per i servizi bus in arrivo o in partenza, pertanto, non sarà prevista l’effettuazione di bus su Roma Termini, salvo alcuni bus della mattina o della sera o che circolano nei giorni festivi per i quali è prevista la fermata sia a Roma Termini che a Roma Tiburtina.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento del servizio con bus, è stato richiesto ai Comuni interessati di provvedere alla predisposizione e regolamentazione della viabilità con segnaletica verticale e di adottare le ordinanze necessarie per regolamentare le aree da adibire alla salita/discesa dei viaggiatori nonché destinate alla sosta dei bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

Per ottimizzare i tempi di percorrenza, i bus effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento che sono indicati sul sito di Trenitalia e da apposite locandine apposte nelle stazioni ferroviarie.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni.