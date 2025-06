Roma: i Calabresi Capitolini ricordano Corrado Alvaro

Una nuova, bella, pagina per la Cultura e, per la divulgazione della letteratura, a cura della giovanissima Associazione Culturale dei Calabresi Capitolini, creatura nata per volontà e determinazione del Cariatese Luigi Salvati e, in parte da un gruppo di calabresi ex residenti della casa dello studente a Roma come gli amici, soci fondatori, Franco Gallo, Francesco Tarantino, Franco Torchia, il caro “dirimpettaio” lucano Antonio Totaro, sempre pronto a sorreggere la colonna dell’unione sodale, proprio come il Colapesce del mito dei pilastri che inchiodano nelle profondità del mare la mitica isola di Trinacria e, infine il comprensivo Giulio Currado, ex responsabile di tante Strutture dell’Università Romana.

L’associazione che è palestra, laboratorio creativo e testimonianza concreta per la cultura, nel senso più ampio della parola, ha già al suo attivo diverse giornate memorabili dedicate già qualche tempo fa: allo scrittore Carmine Abate, alla scrittrice Dacia Maraini ospitata in quel maniero del San Leucio a Caserta insieme alla bella Associazione Culturale “A Casa di Lucia”, poi alle serate dedicate ai poeti: Lorenzo Calogero di Melicuccà e l’istrionico Silvio Raffo e, poi ancora la giornata celebrativa dedicata a Giuseppe Berto, svoltasi – di recente -presso la facoltà d’Ingegneria a San Pietro in Vincoli, per un riannodare dei fili che hanno legato lo scrittore, per lungo tempo, alla citta di Capo Vaticano e, poi la presentazione del volume sulla vita di Pauline Mary Tarn-Renée Vivien, la Saffo della Bella Époque opera della scrittrice Teresa Campi ancora una volta a Caserta.

I “Capitolini Calabresi” oltre che dell’allestimento e della realizzazione di diverse mostre d’arte a Terravecchia e Cariati, si sono occupati anche dell’organizzazione e del supporto di più appuntamenti convegnistici in parecchi luoghi d’Italia.

Da ricordare e da sottolineare che, il sodalizio dei Calabresi legati all’Urbe si basa completamente solo sulla volontarietà disinteressata di tanti giovani e di ex giovani Calabresi, oggi affermati professionisti che risiedono ancora Roma, per scelta di vita o, per il conseguimento di una delle tante Lauree programmate dalle università romane. In questa prossima giornata avremo il piacere di ascoltare testimonianze speciali, legate alla vita, all’opera e al contesto culturale in cui ha operato Corrado Alvaro.

Porteranno le proprie testimonianze il Professor Aldo Maria Morace, docente universitario, presidente della Fondazione Alvaro, il Giornalista Pino Nano ex direttore della RAI Calabria, il Professor Pierfranco Bruni, archeologo, Presidente della Commissione “Capitale italiana del Libro 2024”, Presidente Centro Studi e Ricerche F. Grisi, scrittore, saggista, italianista, critico letterario e poeta e, il neo Direttore del MiC il Dottor Luciano Lanna scrittore, giornalista, odierno direttore del Centro per il Libro e la Lettura, autore del recentissimo volume “Attraversare la modernità. Il pensiero inattuale di Augusto Del Noce”.

Spetterà poi all’attrice Simonetta Bologna dare voce ad alcuni brani memorabili, nati dalla “penna” del “poeta del silenzio”. Un silenzio che è fecondo e pulsante, non è un vuoto, ma un terreno di grande significato, di meditazione e riflessione profonda, di rivelazione. Una visione calabrese di una speranza faticosa "contra spem", dove il tempo s’allunga e si dilata a dismisura in un'attesa pur sempre fiduciosa anche nelle circostanze più sfavorevoli. Buone sottolineature musicali che faranno da colonna sonora alla serata sono scelte ed esecuzioni del maestro Alberto Sorrentino. Una serata che si preannuncia di straordinario interesse.

Da sottolineare infine che, anche per la realizzazione di questo evento, l’associazione dei Calabresi Capitolini si avvale della collaborazione fattiva, competente e preziosa degli amici del “Comitato Inchiostro”, l’altro rinomato sodalizio romano, che da molti anni segna e calca il complesso pianeta della cultura nella capitale.

Assistere a questo momento convegnistico: “Ricordando Corrado Alvaro” sarà sicuramente pregnante per tutti i presenti, sarà una serata da ricordare insieme, per riscoprire e approfondire l’opera dell’importane intellettuale del Novecento italiano, scrittore, giornalista, poeta e traduttore Corrado Alvaro.

Una data da memorizzare – dunque - quella di domani, alle ore 18:00, presso il Teatro Cesare De Lollis (Università Sapienza), in via Cesare De Lollis 20, Roma. La serata è aperta a tutti. (rs)