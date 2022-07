Incendi, Prepotto (Ud): resta schiacciata da albero durante spegnimento, morta volontaria

Una 56enne, Elena Lo Duca, è deceduta questo pomeriggio a Prepotto, nell'Udinese, dopo essere stata schiacciata da un'albero nel corso dello spegnimento di un incendio.Stando a una ricostruzione, la donna stava facendo un sopralluogo dopo che le fiamme erano state domate, ma è stata colpita da una pianta rovinata dal rogo, morendo sul colpo.Sposata e con una figlia, Lo Duca, viveva a Udine ed era la coordinatrice della Protezione Civile di Prepotto, anche per via del suo ruolo di assistente capo della Polizia presso il Commissariato di Cividale del Friuli. Nel 2021 era stata insignita del titolo di Cavaliere proprio per il suo impegno con la Protezione Civile.Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri di Cividale.Immediato il cordoglio del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del Vicepresidente con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi. Quest'ultimo si è recato sul posto con la Sindaca di Prepotto, Mariaclara Forti, per attestare la propria vicinanza alla famiglia della Lo Duca, al Comune e alla Protezione Civile locale.