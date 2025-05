Infrastrutture, Folgori (Feoli): bene Ponte Stretto, ora avanti su grandi opere

"L'approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl Infrastrutture, che punta a garantire la continuità nella realizzazione delle opere strategiche necessarie all'Italia. Particolare interesse destano la nuove norme sull'autotrasporto, fondamentali per il rilancio del settore, e gli interventi su ferrovie e Ponte sullo Stretto. Quest'ultima rappresenta un'opera fondamentale, che garantirà 120mila posti di lavoro in Sicilia e Calabria, oggi due tra le Regioni europee col tasso di occupazione più basso.

L'opera, che ci auguriamo possa essere cantierizzata al più presto, garantirà lo sviluppo economico del Mezzogiorno e porterà benefici al settore del trasporto e della logistica.

A tal riguardo, il Dl Infrastrutture può portare enormi benefici non solo al settore del trasporto ma all'intero sistema-Paese. Per questo chiediamo al governo di andare avanti nella realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche. L'Italia ha disperato bisogno di modernizzarsi e di creare sviluppo e occupazione. La strada intrapresa sembra quella giusta, a patto di non fermarsi".

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).