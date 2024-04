Instant Mood Arcadia: Basilicata, la sfida social Bardi-Marrese

Arcadia ha analizzato fino alla vigilia del voto la mappa digitale delle keyword nominative "Vito Bardi" e "Piero Marrese", ovvero del Presidente della Basilicata uscente e del candidato del centro-sinistra. "Negli ultimi 30 giorni - si legge nell'Instant Mood - le due keyword nominative hanno raccolto on line poco meno di 10 mila citazioni e un totale di interazioni che supera quota 21 mila. A fare da motrice in questa analisi delle conversazioni digitali c’è il presidente uscente e candidato di centro-destra Vito Bardi che ottiene 5.300 menzioni e 14.200 interazioni".

Nello stesso periodo preso in esame da Arcadia, la keyword "Piero Marrese" ha invece totalizzato 3.900 menzioni e 7.100 interazioni. Diverso il risultato per quanto riguarda le percentuali del coinvolgimento social. "Negli ultimi 28 giorni - spiega lo spin doctor Domenico Giordano - a generare la fetta maggior di coinvolgimento dei follower su Instagram e Facebook sono stati i profili del candidato di centro-sinistra Piero Marrese. Il 15% su Facebook e il 17% su Instagram a fronte anche di un investimento in sponsorizzazioni di 800 euro contro i 1.500 di Vito Bardi".

L'Instant Mood, infine, ha preso in esame gli incrementi di nuovi follower. "Negli ultimi 7 giorni - precisa Arcadia - a crescere con maggior consistenza sono stati i profili del presidente uscente Vito Bardi. Infatti, il numero di nuovi follower sono stati 140 su Instagram e 158 su Facebook, mentre i profili del candidato di centro-sinistra Piero Marrese sono cresciuti più lentamente, in particolare l’account Instagram". (Fonte arcadiacom.it).