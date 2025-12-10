Hai dimenticato la password? Clicca qui
Instant Mood: Musk contro UE, 135 milioni di visualizzazioni su X
Instant Mood: Musk contro UE, 135 milioni di visualizzazioni su X

(Prima Pagina News)
Mercoledì 10 Dicembre 2025
Roma - 10 dic 2025 (Prima Pagina News)

La sanzione che scotta, oltre un milione di like per gli attacchi social del patron della Tesla all'Unione Europa. Ma molti utenti hanno abbandonato la piattaforma per protesta.

A fare i conti dell'effetto social del caso Musk contro l'UE ci ha pensato ieri Arcadia con un Instant Mood. Dall'analisi dell'agenzia di comunicazione di Domenico Giordano emerge che "i primi 10 post pubblicati dall'account X di Elon Musk da venerdì scorso, dopo la multa di 120 milioni con la quale l'Unione Europea ha sanzionato la piattaforma per diverse violazioni del DSA, hanno totalizzato 135 milioni visualizzazioni e 1.245.873 like". Ma, per la cronaca, il contraccolpo di questi ripetuti attacchi di Musk all'UE è stato la volontaria chiusura degli account di un consistente numero di utenti X come forma silenziosa di protesta. Una fuga dall'ex Twitter iniziata già nel 2024. 

 

Per non contare poi i numerosi tweet contro il patron della Tesla da parte di chi invece vede l'Unione Europea come un baluardo di democrazia e non certo come sta cercando di dipingerla Musk. Nei giorni scorsi il magnate amaricano ha scritto su X: "L'Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". Il 7 dicembre, due giorni dopo aver ricevuto la maxi sanzione dalla Commissione europea per la violazione degli obblighi di trasparenza di X ai sensi della legge sui servizi digitali, Dsa, Musk ha anche postato un'immagine con la bandiera dell'UE sollevata su una bandiera nazista con la svastica.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Contatti

Note legali

