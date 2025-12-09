Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:33
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Trump: "Leader Ue? Sono deboli e non sanno che cosa fare"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Trump: "Leader Ue? Sono deboli e non sanno che cosa fare"

Il tycoon a Politico: "Credo che vogliano essere politicamente corretti, ma la Russia è in una posizione negoziale più forte".

(Prima Pagina News)
Martedì 09 Dicembre 2025
Roma - 09 dic 2025 (Prima Pagina News)

Il tycoon a Politico: "Credo che vogliano essere politicamente corretti, ma la Russia è in una posizione negoziale più forte".

I leader europei? "Penso che siano deboli". E' quanto ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista rilasciata a Politico. "Credo che vogliano essere politicamente corretti", ha, però, precisato, Trump.

"Penso che non sappiano cosa fare, l'Europa non sa cosa fare", ha continuato.

Il paese con una posizione negoziale più forte nell'ambito della guerra in Ucraina? "Non ci sono dubbi. È la Russia. È un paese molto più grande. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere", ha replicato.

In riferimento ai leader Ue, ha detto: "Li conosco davvero bene alcuni sono amici. Alcuni sono a posto. Conosco i buoni leader. Conosco i cattivi leader. Conosco quelli intelligenti. Conosco quelli stupidi. Ce ne sono anche di veramente stupidi. Ma non stanno facendo un buon lavoro".

"L'Europa non sta facendo un buon lavoro sotto molti aspetti. Non stanno facendo un buon lavoro. Parlano troppo. E non stanno producendo. Stiamo parlando dell'Ucraina. Parlano ma non producono. E la guerra continua ad andare avanti e avanti".

Trump è tornato a criticare le politiche migratorie europee: "Se continua così, l'Europa non sarà... secondo me, molti di quei paesi non saranno più paesi sostenibili. La loro politica sull'immigrazione è un disastro. Quello che stanno facendo con l'immigrazione è un disastro".

"Non ho una visione per l'Europa. Tutto ciò che voglio vedere è un'Europa forte. Guarda, ho una visione per gli Stati Uniti d'America prima di tutto. Spiego all'Europa perché penso, ho occhi, ho orecchie. Ho una vasta conoscenza. Vedo cosa sta succedendo. Ricevo resoconti che non vedrete mai. E penso che sia orribile quello che sta succedendo all'Europa. Penso che stia mettendo in pericolo l'Europa come la conosciamo. L'Europa potrebbe essere un posto completamente diverso", ha continuato.

Trump "dice la verità sui leader europei". Così, in un post su X, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, Kirill Dmitriev, in riferimento all'intervista rilasciata da Donald Trump a Politico, citando, in particolare, alcune frasi come: "Penso che siano deboli, ma penso anche che vogliano essere politicamente corretti..., l'Europa non sa cosa fare". Il tycoon ha anche detto che, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, i leader europei "parlano, ma non producono" alcun risultato, "e la guerra semplicemente continua".

"Mi asterrò dal commentare su queste affermazioni, salvo confermare che siamo molto orgogliosi e grati di avere leader eccellenti, a partire dalla leader di questa istituzione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Siamo davvero fieri di chi ci guida nell'affrontare le molte sfide che il mondo ci pone". E' quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea, Paula Pinho, interpellata dalla stampa sull'intervista di Donald Trump a Politico. "Il sentimento di milioni di europei è chiaro: siamo orgogliosi dei nostri leader".

"Il piano strategico americano non mi ha sorpreso nella sostanza", ha detto, in conferenza stampa a Magonza, il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "La questione più importante è che noi in Europa e in Germania dobbiamo diventare molto più indipendenti dagli Usa. E questa non è una sorpresa, adesso è documentato", ha proseguito.

"Alcune cose sono attuabili, alcune sono comprensibili, altre dal punto di vista europeo non sono accettabili", ha detto ancora Merz, in riferimento al piano strategico di sicurezza di Washington. "Non vedo alcuna necessità che gli americani ora vogliano salvare la nostra democrazia in Europa. Se ci fosse la necessità di salvarla, ci arriveremmo noi da soli", ha concluso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#DonaldTrump
#guerra
#Russia
#Ucraina
#Usa
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it