Kickboxing, Oktagon Roma presenta la prima novità della 29esima edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max
Kickboxing, Oktagon Roma presenta la prima novità della 29esima edizione: il ritorno in Europa del K-1 World Max

Evento in calendario per sabato 29 novembre 2025 al PalaFijilkam di Ostia.

(Prima Pagina News)
Martedì 09 Settembre 2025
Roma - 09 set 2025 (Prima Pagina News)

Evento in calendario per sabato 29 novembre 2025 al PalaFijilkam di Ostia.

Dopo il successo di “Oktagon Courmayeur “(svoltosi lo scorso 7 giugno), il galà italiano degli sport da combattimento torna nella Capitale a distanza di un anno e mezzo dalla sua ultima edizione.

"Oktagon Roma", organizzato quest’anno da Opes Italia (tra i più importanti Enti nazionali di Promozione Sportiva), con il supporto tecnico-organizzativo di Fight1 e il patrocinio degli Assessorati allo Sport di Regione Lazio e Roma Capitale, è finalmente in calendario per sabato 29 novembre 2025 al PalaFijilkam di Ostia (conosciuto dal grande pubblico come "Pala Pellicone”).

Sarà la 29esima edizione della kermesse internazionale, la più amata e conosciuta dagli appassionati italiani di combat sports. In programma, nella card di Oktagon Roma, più di 16 match di cui 3 titoli mondiali Iska (International Sport Kickboxing Association).

La prima importante novità riguarda il ritorno, nel nostro Paese, dopo molti anni di assenza, del "K-1 World Max" , il torneo più iconico di kickboxing a livello internazionale. Fa il suo ritorno in Europa e sceglie proprio l’Italia come prima tappa di selezione europea per individuare il campione che andrà a Tokyo per disputare le finali mondiali.

Il format ad eliminazione diretta è uno dei punti cardine di questo show, che sbarca a distanza di anni nel continente europeo prima di tornare nuovamente alla casa madre (in Giappone) e sceglie Oktagon Roma, il prossimo 29 novembre, come vetrina ideale. Sin dalla sua nascita, nel lontano 2002, decreta il nome del miglior fighter di "K-1" al mondo nella categoria di peso fino a 70 kg (155 libbre).

Storicamente è considerato l’evento più spettacolare negli sport da combattimento, per la formula adottata e per la qualità tecnica degli atleti in gara. Icone della specialità come il giapponese Masato Kobayashi (nel 2003 e 2008), il thailandese Buakaw Por. Pramuk (nel 2004 e 2006) o ancora il campione italiano Giorgio Petrosyan (nel biennio 2009/2010) hanno firmato successi rimasti nella storia della specialità. A Roma parteciperanno sicuramente due campioni di livello internazionale: confermata infatti la presenza di Lorenzo Di Vara (lecchese originario di Costa Masnaga) campione mondiale Iska (in carica) muay thai nella categoria di peso fino a 70 kg e dell'ucraino Taras Hnatchuk già iridato Iska kickboxing nella categoria fino a 72.5 kg. Sono i primi due nomi svelati dagli organizzatori dell'evento Oktagon

‘’Oktagon torna nuovamente a Roma al Pala Pellicone di Ostia – dichiara Carlo Di Blasi – presidente di Fight1 - "Una scelta naturale perchè è storicamente la casa delle arti marziali olimpiche e del fighting in generale. Si tratta di un palazzetto nato per grandi eventi, perchè, con così tanti atleti (come prevediamo in questa edizione record), abbiamo bisogno di spazi più importanti, oltre che modulari (come, ad esempio, aree riscaldamento e spogliatoi separati). Ideale, tra l'altro, per gli allestimenti destinati agli sponsor, ai media e ai servizi di ospitalità da offrire agli ospiti. Il ritorno in Europa, a partire dall'Italia, del K-1 World Max è una delle importanti novità che lanceremo in concomitanza con l'edizione n.29 di Oktagon".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

