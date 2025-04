Kickboxing: Oktagon Valle d'Aosta, sfida mondiale tra Guiderdone e Haida

Si entra nel vivo di “Oktagon Valle d’Aosta”, il più importante galà di sport da combattimento in Italia (giunto quest’anno alla sua 28ima edizione), in programma al Courmayeur Sports Center sabato 7 giugno 2025 (ideato e guidato dal promoter Carlo Di Blasi). Dopo l’annuncio ufficiale del mondiale ISKA di kickboxing, tra la campionessa valdostana Martine Michieletto e la francese Sarah Moussaddak (nella categoria di peso fino a 57 kg), adesso è ufficiale un secondo importante titolo iridato ISKA. Si affronteranno, infatti, per la cintura ISKA (fino a 75kg di peso) il torinese Christian Guiderdone e il marocchino, naturalizzato italiano (vive e si allena a Firenze) Musta Haida. E’ un rematch dell’incontro, sempre per il titolo, tenutosi a Roma tre anni fa terminato all’epoca con molto clamore.

Nel novembre 2022, infatti, si sono affrontati, nella Capitale, due campioni mondiali in un catchweight di alto livello. Il torinese Christian Guiderdone, neo campione del mondo ISKA di kickboxing (fight code rules) fino a 75kg di peso, sfidò il campione mondiale ISKA (della categoria inferiore) Musta Haida. Dopo uno scontro, considerato “epico” dagli stessi addetti ai lavori, il verdetto premiò alla fine, di misura, Haida, ma le polemiche infiammarono per giorni i forum di fighting e i social media.

Musta Haida, negli anni, è aumentato di peso e ora combatte esattamente nella categoria di Christian Guiderdone. Punterà a strappargli il titolo iridato della Federazione mondiale di kickboxing più prestigiosa: la ISKA (International Sport Kickboxing Association). Cinque round di tre minuti, sicuramente ad alta intensità, per stabilire il primato tra i due campioni e la verità tecnico-sportiva.

“Un match tanto atteso, soprattutto per tutte le polemiche che ci sono state nel post gara. L’evento in Valle d’Aosta è, sicuramente, l’occasione giusta per mettere a tacere le chiacchiere. Oktagon a Courmayeur, dove sarò lo sfidante ufficiale per il titolo mondiale ISKA -75kg, è lo scenario perfetto dopo questa lunga attesa. Ora è arrivato il momento di portare a casa la cintura” ha dichiarato Musta Haida.

Netta la replica dell’avversario torinese: “Ero già stato il migliore a Roma e ora avrò modo di confermarlo al di là di ogni dubbio e polemica. Parlerà, come sempre in questi casi, il ring”.

Il match sarà il secondo titolo mondiale dei 4 previsti in questa speciale edizione di Oktagon Valle d’Aosta.