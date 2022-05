L'Aquila: auto sfonda reticolato di un asilo, morto un bimbo

Tragico incidente questo pomeriggio a Pile, frazione dell'Aquila, dove un'automobile ha sfondato il recinto dell'asilo "Primo Maggio", investendo alcuni bambini che stavano giocando in cortile.La macchina era guidata da una donna, che stava andando a prendere suo figlio: secondo alcune testimonianze, a bordo dell'auto c'era il figlio più grande della donna, di circa 10 anni, e questi avrebbe tolto il freno a mano, facendo muovere l'auto in discesa. L'ipotesi, però, deve essere confermata dagli investigatori.Sul luogo dell'accaduto sono sopraggiunti, oltre al 118, anche l'elisoccorso, un'ambulanza, i Vigili del Fuoco, la polizia scientifica e il procuratore Stefano Gallo, che ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo stesso procuratore, inoltre, ha iniziato a sentire i testimoni, in presenza della dirigente scolastica Monia Lai, a capo dell'Istituto Scolastico Mazzini, di cui l'asilo è parte integrante.L'incidente ha causato la morte di un bimbo di 4 anni e il ferimento di altri 5 bambini, tutti di età compresa fra i 3 e i 5 anni. L'Ospedale San Salvatore dell'Aquila ha reso noto che il piccolo è morto durante il trasporto, nonostante le manovre salvavita, a causa del grave trauma riportato.Una bambina della stessa età è in gravi condizioni: è stata portata in elisoccorso dal San Salvatore al Policlinico Gemelli di Roma. Stessa cosa per un altro bimbo. Un terzo bambino, invece, è stato portato in ambulanza al Bambino Gesù, mentre sono in fase di completamento gli accertamenti per due gemelli.Al San Salvatore, insieme con i medici di pediatria fatti rientrare in servizio, sta operando tutto il personale necessario psicologi, messi a disposizione per aiutare i familiari delle vittime.Sul posto è sopraggiunto anche il Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha proclamato il lutto cittadino. "Sono profondamente addolorato, non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno provando i genitori dei bambini feriti. Da padre e da rappresentante delle istituzioni sono sgomento. È una notizia terribile: speriamo e preghiamo che il bilancio non si aggravi", ha dichiarato."Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l'approvazione della legge sullo spopolamento; il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l'evolversi della situazione", ha detto, invece, il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.Cordoglio anche da parte del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: "Mi stringo con profonda commozione al dolore delle famiglie e della comunità scolastica", ha detto. Il Ministro ha avuto un colloquio telefonico con la dirigente dell'Istituto, a cui ha comunicato il suo dolore.