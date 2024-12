L'Aquila, Gran Sasso: sospese le ricerche dei due alpinisti, il meteo è in peggioramento

Sono state sospese per condizioni meteo in peggioramento le ricerche dei due alpinisti riminesi bloccati da ieri in un canalone sul versante aquilano del Gran Sasso.

I soccorritori del Cnsas e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono ancora fermi nel piazzale di Fonte Cerreto, località da dove parte la Funivia del Gran Sasso, che porta fino a Campo Imperatore, in attesa che le condizioni metereologiche migliorino. Appena sarà possibile operare in condizioni di sicurezza, cercheranno di riavvicinarsi ai due alpinisti.

Intanto, secondo quanto riporta il Tgr delle 14, sono arrivati in Abruzzo i familiari dei due dispersi. A lanciare la richiesta di soccorso erano stati gli stessi alpinisti, facendosi localizzare dopo essere scivolati verso la Valle dell'Inferno mentre stavano scendendo dalla Direttissima del Corno Grande. Le operazioni di soccorso erano iniziate immediatamente, per poi essere interrotte una prima volta durante la notte. Ripartite stamani, sono state interrotte una seconda volta verso mezzogiorno, a causa del peggioramento delle condizioni metereologiche.