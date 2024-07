L'Aquila: Pietrangelo Buttafuoco lascia la Presidenza del Teatro Stabile d'Abruzzo

Cessa la prorogatio dell’incarico di Pietrangelo Buttafuoco come presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo, una presidenza prestigiosa e di alto profilo che ha guidato l’Ente Teatrale Regionale negli ultimi quattro anni coniugando le esigenze di bilancio con una importante crescita artistica.

Buttafuoco, impegnato con la presidenza della Biennale di Venezia, ringrazia il Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo Marco Marsilio e il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi che, come rappresentanti dei Soci fondatori dello Stabile, gli hanno dato modo di lavorare con la giusta tranquillità e il necessario sostegno, ringrazia il direttore Giorgio Pasotti con il quale si è sempre trovato in accordo per la capacità di visione e con lui l’intera struttura del TSA che ha lavorato mettendo a disposizione con generosità energie e competenze.

Il saluto a Pietrangelo Buttafuoco, oltre che un gesto istituzionale, è per il Direttore Giorgio Pasotti colmo di affetto: “Abbiamo lavorato con grande sintonia, Buttafuoco ha una grande esperienza culturale ed è al contempo attento alle questioni amministrative e un estroso istrione, ci ha divertito con le sue incursioni sul palcoscenico e ha condotto l’Ente con mano ferma. Il mio più grande augurio per il lavoro che sta facendo per la Biennale, sono sicuro che saranno anni indimenticabili”.

Il saluto e il ringraziamento da parte del CdA lo porge il Vice Presidente Carlo Dante che lo sostituirà fino alla nuova nomina: ”A nome di tutti gli Amministratori del Teatro Stabile d’Abruzzo, e in particolare dei due Consigli di Amministrazione che si sono avvicendati e del Collegio dei Revisori dei Conti, saluto e ringrazio il Presidente Buttafuoco per il grande lavoro fatto insieme, la sua conoscenza del mondo culturale italiano ci ha creato nuovi rapporti che matureranno nel tempo collaborazioni e progettazioni condivise. Gli siamo grati per la generosità con la quale si è messo a disposizione dell’Ente e per l’entusiasmo con il quale ci ha saputo contagiare. Siamo certi che sarà un valore aggiunto anche per la Biennale di Venezia, istituzione che rappresenta un importante patrimonio italiano”.

I Consiglieri che hanno lavorato con Pietrangelo Buttafuoco nel TSA sono: Rita Centofanti (Vice Presidente fino al 2022), Maria Cristina De Amicis, Claudio Gregori, Fabrizio Pandori, Roberta Spaziani e Nadia Vittorini.