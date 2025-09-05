Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:29
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
La magia di un sorriso: a Roma serata a favore di "Comici Camici"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
La magia di un sorriso: a Roma serata a favore di "Comici Camici"

Appuntamento il 10 settembre alle 21 al Teatro Marconi. Sul palco Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani.

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Settembre 2025
Roma - 05 set 2025 (Prima Pagina News)

Appuntamento il 10 settembre alle 21 al Teatro Marconi. Sul palco Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani.

La magia di un sorriso è molto più di una serie di movimenti resi possibili dai muscoli facciali. E' energia ma, soprattutto, è una potente terapia che può avere effetti benefici sui pazienti.

Lo sanno bene i Clown Dottori di Comici Camici, artisti dal naso rosso che portano il buonumore dove paura e timori possono prendere il sopravvento, ovvero nelle corsie degli ospedali. Un compito importante che andrebbe "prescritto" in ogni ricetta.

Dal 2004 la Cooperativa Sociale !Ridere per Vivere! Lazio non perde occasione di condividere lo spirito, i valori che si ispirano ai princìpi della Gelotologia, la disciplina che si occupa del fenomeno del ridere, con particolare riguardo alle sue potenzialità terapeutiche.

Ma per realizzare i numerosi progetti c'è necessità di ricevere tante donazioni ed ecco perché il 10 settembre presso il Teatro Marconi (Viale Guglielmo Marconi, 698/E, 00146 Roma, infoline 06.5943554) si terrà uno spettacolo di raccolta fondi che coinvolgerà alcuni artisti noti, tra i quali i comici Lallo Circosta, Fabrizio Giannini, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani, che hanno deciso di sposare la causa e mettere a disposizione cuore e talento per regalare alla platea una serata spensierata, sottolineando l'importanza di riflettere sul lavoro che i Clown Dottori portano avanti con dedizione, volontà, passione e tanti sacrifici nelle varie attività, sia in ambito sanitario che sociale, che li vedono in prima linea nell'alleviare il dolore di adulti e bambini. 

Lo spettacolo, previsto per le ore 21.00, darà al pubblico l'opportunità di conoscere il meraviglioso regno colorato dei Comici Camici, professionisti che portano la gioia e la speranza dove spesso regna troppo dolore e la cui missione non è solo far ridere, ma trasformare l'ambiente ospedaliero in un luogo più accogliente e umano.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Comici Camici
PPN
Prima Pagina News
Roma
Teatro Marconi
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.