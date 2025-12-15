Natale a Taranto: ecco gli eventi in programma questa settimana

Il Comune di Taranto presenta il calendario degli eventi natalizi che animeranno la città, nell’ambito del programma "Natale a Taranto". Un cartellone diffuso che coinvolgerà tutti i quartieri, con spettacoli, concerti, iniziative per famiglie e bambini, mercatini, animazione di strada e momenti di solidarietà, per vivere insieme la magia del Natale e valorizzare gli spazi urbani.

Ecco il programma completo degli appuntamenti, con date, orari e luoghi degli eventi dal 15 al 21 dicembre 2025:

martedì 16 dicembre :

dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda di Santa Cecilia ;



ore 19, presso Madonna della Fiducia, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Larry Franco (canto jazz) ;

mercoledì 17 dicembre :

dalle 8 alle 12:30, presso scuole primarie della Città, concerto itinerante della Banda di Santa Cecilia ;



ore 9, presso il plesso Consiglio dell'I.C. "Galileo Galilei" nel Quartiere Città Vecchia, Bibliobus Kyma organizzato dalla IV Commissione Servizi del Comune di Taranto;



ore 16, presso il plesso Consiglio dell'I.C. "Galileo Galilei" nel Quartiere Città Vecchia, rappresentazione teatrale "La Storia di S. Nicola" e pettole e delizie natalizie organizzato dalla IV Commissione Servizi del Comune di Taranto con intervento del CREST Taranto;



dalle 17 alle 20:45, concerto diffuso con le scuole : dalle 17 alle 17:30 nella Chiesa San Giuseppe (Istituto Carrieri - Colombo); dalle 18:30 alle 19 nel Chiostro Università (Istituto San Giovanni Bosco); dalle 19:15 alle 20 nella Madonna della Salute (Istituto Pirandello e Alfieri); dalle 20:10 alle 20:45 nella Cattedrale - Duomo San Cataldo (Istituti De Carolis e A. Volta);



ore 19, presso la chiesa Sant'Egidio a Lama, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e Larry Franco (canto jazz) ;

giovedì 18 dicembre :

ore 19:30, presso Chiesa San Massimiliano Kolbe, concerto "Dal Classico…al Natale" organizzato da Armonie;

venerdì 19 dicembre :

ore 17:30, presso Piazza Sicilia, Mago Maraldo Spettacolo di Magia Comica - “A casa di Babbo Natale” organizzato dal Comune di Taranto;



ore 18:00 presso Palazzo di città, incontro “Rassegna interdisciplinare incentrata sulla cultura dei diritti, la parità di genere e l'inclusività” organizzato da ART'A.V.A. A.P.S. E.T.S.;

sabato 20 dicembre :

dalle 8 alle 12:30, presso Casa Circondariale, concerto della Banda del Paisiello ;



ore 10 presso, presso Cittadella della Carità, concerto "Brillano le trombe: Natale in musica" Jonic Brass Quintet organizzato da APS Le Corti di Taras;



dalle ore 18:30 alle 20, presso Piazza Maria Immacolata e Via di Palma, Street Band TAKABUM con spettacolo itinerante "Giardino Musicale in movimento" , organizzato dal Comune di Taranto;



ore 19, presso Chiesa Divin Lavoratore, concerto dei musicisti del Conservatorio Paisiello e NOTI (coro e pianoforte) ;



dalle 19 alle 22, presso BAC-Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte ed esibizioni Disney - Duo Diseney Vocal, organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;

domenica 21 dicembre :