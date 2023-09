Lanuvio, al via la seconda edizione del Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze

Il prossimo fine settimana, a Lanuvio, andrà il scena la seconda edizione del "Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze" una due giorni all'insegna della promozione delle ricchezze enogastronomiche del territorio della valorizzazione delle aziende agricole che ne costituiscono una parte importante del tessuto socio-economico."Obiettivo dell'evento - ha commentato il vicesindaco di Lanuvio Valeria Viglietti - è quello di favorire il dialogo intergenerazionale creando luoghi di confronto per scoprire e tramandare le tradizioni della Città e per farlo abbiamo coinvolto direttamente le scuole e il centro anziani di Lanuvio”.“L’intero programma - ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del comune di Lanuvio Simone Santilli - è volto a promuovere un turismo lento e di prossimità, per riscoprire il senso di comunità, attraverso attività che valorizzino le tradizioni agricole, l’informazione sulle opportunità rivolte al settore agricolo, ma anche le grandi possibilità che l’agricoltura può offrire alle nuove generazioni".Appuntamento quindi a Lanuvio i prossimi 29 e 30 settembre un weekend ricco di iniziative all'insegna della tradizione.Di seguito il programma completo:Ore 17:00 Apicoltura Didattica: l’associazione “Buono” ci condurrà nel fantastico e complesso mondo delle api, che scopriremo grazie al portasciami didattico e giochi interattivi.Ore 17:30 Analisi sensoriale del miele: degustazione di diverse tipologie di miele, insieme all’Apicoltura OraziOre 18:00 “La scuola racconta”. I ragazzi dell’I.C. E. Majorana espongono alla Comunità tutte le attività condotte durante i laboratori scolastici Dimostrazione e Degustazione di FormaggioOre 18:30 “Masterclass sui vini di Lanuvio”, con approfondimento sull’innesto nella viticoltura, in collaborazione con AIS Lazio. H19:30 Degustazione dei prodotti tipici locali.Sabato 30 settembre - Lanuvio (Piazza Santa Maria Maggiore)Ore 10:00 Analisi sensoriale del miele: degustazione di diverse tipologie di miele, insieme all’Apicoltura Orazi.Ore 10:30 “La Scuola Racconta” I ragazzi dell’I.C. M. Dionigi espongono alla Comunità tutte le attività condotte durante i Laboratori. Dimostrazione e degustazione di GelatoOre 11:00 Masterclass sui vini di Lanuvio”, in collaborazione con AIS Lazio.Ore 12:00 Degustazioni dei prodotti tipici locali.