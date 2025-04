Nutella ed Enit omaggiano le albe italiane con vasetti in edizione limitata

L'alba italiana dagli scorci più suggestivi: dall’Alpe di Siusi in Trentino Alto Adige a Tavolara in Sardegna, passando per le risaie di Novara e il Castello Aragonese di Ischia. Ferrero ed Enit, l’Ente nazionale per il turismo, presentano una nuova edizione limitata di Nutella, intitolata "Buongiorno".

L'intento, spiega la celebre azienda dolciaria di Alba (Cn), è quello di “valorizzare le bellezze d’Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati”, immortalando questi luoghi alle prime luci dell'alba.

L'edizione limitata, disponibile da aprile, è composta di 21 vasetti, ognuno dei quali è dedicato a una regione italiana. Sono raffigurati paesaggi noti e angoli inaspettati, in un viaggio culturale e sensoriale lungo tutta l'Italia. In più, sul retro di ogni confezione un Qr Code permette di accedere a una landing page dedicata, con informazioni e curiosità per approfondire la conoscenza delle località italiane che fanno da protagoniste alla campagna.

L'esperienza è completata dalla proposta di un abbinamento della crema alla nocciola con un pane tipico regionale, per valorizzare la ricchezza dell'arte bianca italiana.