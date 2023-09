Lanuvio, entra nel vivo il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze

Dopo le visite guidate e i laboratori didattici in programma in questi giorni, in cui le Scuole sono state protagoniste, entra nel vivo il Festival delle Tradizioni e delle Eccellenze.L’ Appuntamento di domani dalle h 17 è in piazza Berlinguer a Campoleone e sabato 30 dalle ore 10 a piazza Santa Maria Maggiore a Lanuvio. In programma convegni, degustazioni e laboratori didattici all’insegna della valorizzazione del nostro territorio.Di seguito il programma completo:Ore 17:00 Apicoltura Didattica: l’associazione “Buono” ci condurrà nel fantastico e complesso mondo delle api, che scopriremo grazie al portasciami didattico e giochi interattivi.Ore 17:30 Analisi sensoriale del miele: degustazione di diverse tipologie di miele, insieme all’Apicoltura OraziOre 18:00 “La scuola racconta”. I ragazzi dell’I.C. E. Majorana espongono alla Comunità tutte le attività condotte durante i laboratori scolastici Dimostrazione e Degustazione di FormaggioOre 18:30 “Masterclass sui vini di Lanuvio”, con approfondimento sull’innesto nella viticoltura, in collaborazione con AIS Lazio.Ore 19:30 Degustazione dei prodotti tipici locali.Ore 10:00 Analisi sensoriale del miele: degustazione di diverse tipologie di miele, insieme all’Apicoltura Orazi.Ore 10:30 “La Scuola Racconta” I ragazzi dell’I.C. M. Dionigi espongono alla Comunità tutte le attività condotte durante i Laboratori. Dimostrazione e degustazione di Gelato H11:00 Masterclass sui vini di Lanuvio”, in collaborazione con AIS Lazio.Ore 12:00 Degustazioni dei prodotti tipici locali.