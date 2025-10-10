Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:35
Lanuvio (Rm): al via la terza edizione di "Merenda Digitale", anziani protagonisti della transizione
Lanuvio (Rm): al via la terza edizione di "Merenda Digitale", anziani protagonisti della transizione

Appuntamento all'Aps Centro Anziani di Campoleone martedì 14 ottobre, alle ore 17.

(Prima Pagina News)
Venerdì 10 Ottobre 2025
Roma - 10 ott 2025 (Prima Pagina News)

Appuntamento all'Aps Centro Anziani di Campoleone martedì 14 ottobre, alle ore 17.

Martedì 14 ottobre 2025 alle ore 17:30, presso l’APS Centro Anziani di Campoleone (via Cisternense, 13), torna l’iniziativa Merenda Digitale, giunta alla sua terza edizione.

L’appuntamento, promosso dal consigliere Manuel D’Alessio (delegato alla transizione digitale) e da Valeria Viglietti (vicesindaco e delegata per i centri anziani) nell’ambito del progetto Lanuvio Digitale del Comune di Lanuvio, è dedicato a supportare gli anziani nel processo di alfabetizzazione digitale, offrendo strumenti pratici per utilizzare in autonomia i servizi online. 

Il tema di questo incontro sarà la spiegazione ed esercitazione sull’app “Salute Lazio”, utile per la gestione dei servizi sanitari regionali, la prenotazione di visite e l’accesso ai referti.

“Con Merenda Digitale vogliamo accompagnare i cittadini più anziani nel mondo digitale, passo dopo passo e in modo sereno- dichiara Manuel D'Alessio, consigliere comunale con delega alla transizione digitale - ogni incontro è un’occasione per imparare insieme e rafforzare il legame tra innovazione e comunità”.

L’iniziativa unisce formazione, dialogo e socialità, con un linguaggio semplice e un approccio pratico, per rendere la tecnologia accessibile a tutti.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

