Lanuvio (Rm): al via la terza edizione di "Merenda Digitale", anziani protagonisti della transizione

Martedì 14 ottobre 2025 alle ore 17:30, presso l’APS Centro Anziani di Campoleone (via Cisternense, 13), torna l’iniziativa Merenda Digitale, giunta alla sua terza edizione.

L’appuntamento, promosso dal consigliere Manuel D’Alessio (delegato alla transizione digitale) e da Valeria Viglietti (vicesindaco e delegata per i centri anziani) nell’ambito del progetto Lanuvio Digitale del Comune di Lanuvio, è dedicato a supportare gli anziani nel processo di alfabetizzazione digitale, offrendo strumenti pratici per utilizzare in autonomia i servizi online.

Il tema di questo incontro sarà la spiegazione ed esercitazione sull’app “Salute Lazio”, utile per la gestione dei servizi sanitari regionali, la prenotazione di visite e l’accesso ai referti.

“Con Merenda Digitale vogliamo accompagnare i cittadini più anziani nel mondo digitale, passo dopo passo e in modo sereno- dichiara Manuel D'Alessio, consigliere comunale con delega alla transizione digitale - ogni incontro è un’occasione per imparare insieme e rafforzare il legame tra innovazione e comunità”.

L’iniziativa unisce formazione, dialogo e socialità, con un linguaggio semplice e un approccio pratico, per rendere la tecnologia accessibile a tutti.