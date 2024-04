Latina: grande attesa per la Corsa del Ricordo

La storia, ormai decennale della Corsa del Ricordo, si arricchirà domenica 7 aprile di un altro importante momento di novità.Nel progetto di Asi e Anvgd di proporre la manifestazione dedicata alle vittime delle Foibe e all’esodo delle popolazioni giuliano dalmate in tutto il territorio nazionale, con tappe diluite in tutto l’arco dell’anno per tenere sempre viva la memoria sui tragici avvenimenti post bellici, la Corsa del Ricordo domenica 7 aprile approda, per la prima volta a Latina.Gli amministratori della cittadina pontina, per volontà del Sindaco Matilde Celentano e dell’Assessore allo sport Andrea Chiarato, hanno fortemente voluto portare la gara, dal grande significato storico e culturale, nel loro territorio. Una scelta dettata dalla storia e dal fatto che proprio a Latina, affluirono oltre 300 famiglie, provenienti dalle loro terre di origine, che si insediarono nel Villaggio Trieste.La Corsa del Ricordo, studiata su un percorso di 11 km, si dipanerà proprio nel quartiere nato in quegli anni per ospitare i profughi. La partenza alle 9.00 proprio da Piazzale Trieste, davanti al monumento intitolato ai Martiri delle Foibe, mentre l’arrivo è previsto in un'altra storica location della città, il Museo di Piana delle Orme, oltre 30 mila mq di esposizione per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le grandi opere di bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i mezzi agli albori della grande industrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una volta.Un'occasione per i partecipanti e per gli ospiti per visitare un’ area di grande pregio, sconosciuta ai più.L’organizzazione tecnica della gara è affidata al Centro Fitness Montello che opera a tutto tondo nell’ambito dello sport sul territorio pontino. Asi e Anvgd per la tappa di Latina opereranno in sinergia con Opes. La Corsa del Ricordo sarà una delle 28 tappe del circuito podistico "In Corsa Libera" che si svolgono nell’area sud di Roma e nelle province di Latina e Frosinone. Le iscrizioni alla Corsa del Ricordo di Latina chiuderanno giovedì 4 aprile.Al termine della gara saranno premiati i primi tre uomini e tre donne della categoria assoluta e i primi tre uomini e le prime tre donne delle altre categorie. La premiazione si svolgerà nella zona di arrivo all’ interno del Museo di Piana delle Orme.Predisposto alla fine della corsa un servizio navetta che riporterà gli atleti sulla linea di partenza dove sarà possibile depositare borse ed oggetti personali.“Latina è entrata a far parte dell’itinerario della Corsa del Ricordo-ha dichiarato l’assessore Andrea Chiarato- evento che si svolge nell’arco dell’anno dalla Lombardia alla Sicilia per continuare a tenere vivo il ricordo e perché certi fatti non avvengano mai più.Nell’edizione 2024 dell’evento, è stata inserita per la prima volta una tappa che vede protagonista la nostra città. L’obiettivo è quello di associare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e delle vicende del confine orientale a un evento sportivo, perché sia vissuto come un momento di unione. La missione più nobile dello sport è proprio quella di trasformarsi in mezzo e costruire ponti.La nostra amministrazione è riuscita a entrare a far parte della ‘squadra’ grazie all’impegno e alla volontà dell’assessorato allo Sport e del Sindaco Matilde Celentano. L’ente ha voluto finanziare un viaggio del Ricordo alla Foiba di Basovizza per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Un’esperienza di crescita per far acquisire piena consapevolezza di ciò che è stato a tutti i partecipanti.E’ compito delle istituzioni, infatti, sensibilizzare i più giovani ai giusti valori e fare in modo che i principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione siano valorizzati nel percorso educativo e formativo ”.Iscrizione singola e cumulativa:- online : sul portale Endu, pagamento con carta di credito o bonifico bancario, utilizzando le coordinate messe a disposizione al termine della procedura di iscrizione, https://www.endu.net/it/events/corsa-del-ricordo-latina/;- offline : compilando l’apposito modulo excel e inviandolo in allegato a ricordolatina@evodata.it.Pagamento iscrizione tramite bonifico bancario, all'Iban IT76B0538773921000000004177 Bper Banca Spla, intestato a Centro Fitness Montello.