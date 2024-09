Lazio: al via il 'GreenTech Global Forum 2024'

Si è aperto a Roma, presso il complesso del Gazometro Ostiense, il “GreenTech Global Forum” della Regione Lazio, promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, SIMEST (Società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione), SACE (gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale), Unindustria, Assocamerestero e con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Questa prima edizione è dedicata ai grandi temi della Green Economy con incontri, focus e dibattiti sulla transizione energetica, il green power, le smart city, la mobilità elettrica e la blue economy, con l’obiettivo di creare rapporti di partnership internazionali per le imprese del territorio, offrendo alle aziende del Lazio l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati.

I lavori sono stati aperti da Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo; Filippo Giansante, presidente SACE; Pasquale Salzano, presidente SIMEST; Matteo Zoppas, presidente Agenzia ICE e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Il “GreenTech Global Forum” è organizzato da Lazio Innova che fornisce assistenza alle imprese del Lazio presenti al Forum. Fitto il programma d’interventi con relatori internazionali provenienti da oltre 20 Paesi e di molte delegazioni di imprenditori esteri. Il Forum è realizzato con il contributo del PR FESR Lazio 2021-2027, nell’ambito del Programma annuale delle attività di internazionalizzazione della Regione Lazio - Anno 2024.

Durante l’incontro è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con SIMEST - Società Italiana per le Imprese all'Estero, con l’obiettivo di sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende regionali in tutti i Paesi e aumentare il livello delle esportazioni delle imprese del territorio.

“Attraverso il GreenTech Global Forum vogliamo promuovere il sistema produttivo del Lazio come economia all’avanguardia in Italia e in Europa nelle tecnologie per la sostenibilità, consapevoli che la larga diffusione sul nostro territorio delle tecnologie per la sostenibilità è un dato reale e in crescita, e che l'alto potenziale del sistema produttivo locale legato a un’efficace promozione internazionale può offrire sinergie nuove per generare innovazione, a beneficio dell'economia della nostra Regione e del nostro Paese. Le politiche di internazionalizzazione, di cui beneficeranno tutti i settori produttivi, rappresentano il primo passo in questa ambiziosa direzione su cui stiamo lavorando insieme al Vicepresidente Angelilli”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“Grazie al GreenTech Global Forum rafforziamo la capacità delle imprese del nostro territorio d’inserirsi su nuovi mercati ed espandere il posizionamento già avviato. La nostra strategia d’internazionalizzazione del sistema produttivo locale punta, infatti, sulla creazione e il consolidamento delle reti relazionali tra le Pmi del Lazio e i partner internazionali, creando collaborazioni di sviluppo e innovazione attraverso pratiche commerciali sostenibili e rispettose dell’ambiente, offrendo soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide ambientali e creare valore economico e sociale a lungo termine”, ha spiegato la vicepresidente e assessore della Regione Lazio Roberta Angelilli.