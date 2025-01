Lazio, carceri: Mattia (Pd), subito misure ‘salva-dignità’

“Contro l’emergenza carceri a Roma e nel Lazio si convochi subito la I Commissione Affari Costituzionali in Consiglio regionale per mettere in atto delle misure ‘salva-dignità’ per detenuti e operatori.

Se infatti, come sostiene la premier Meloni, non è pensabile risolvere il sovraffollamento e il rischio di suicidi con un nuovo ‘svuota-carceri’, è pur vero che la qualità della vita non può essere garantita solo, e comunque non nell’immediato, con la costruzione di nuove carceri ma con un welfare che tuteli la dignità di detenuti e operatori, ad esempio stanziando più risorse per formazione, stabilizzazione e assunzione di personale e individuando un percorso di recupero e reinserimento sociale dei detenuti sulla base delle criticità specifiche delle varie tipologie di strutture, operatori e soggetti coinvolti.

Non è un caso se per il Giubileo Papa Francesco ha aperto la seconda Porta Santa nel carcere di Rebibbia, come segno di vicinanza agli ultimi, e noi come Istituzioni, a tutti i livelli, abbiamo il dovere di incarnare i principi di solidarietà e compassione coniugandoli con i principi e le norme dello Stato di Diritto”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vice presidente della I Commissione Affari Costituzionali alla Pisana, in merito al suicidio del detenuto nel carcere di Regina Coeli di Roma.