Lazio, Consiglio Regionale: gli appuntamenti della settimana

Le riunioni previste tra il 12 e il 14 luglio.

A seguito delle decisioni assunte in Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, il presidente Marco Vincenzi ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n 97, in modalità telematica, per mercoledì 14 luglio 2021, ore 11, per l'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 60, concernente: "Modifiche degli Ambiti territoriali ottimali n. 1 Lazio nord - Viterbo e n. 2 Lazio centrale - Roma, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (individuazione degli Ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36)". Al termine della seduta n. 97, è stata aggiornata la seduta n. 92 per la prosecuzione della trattazione degli argomenti già all'ordine del giorno (mozioni).Lo si apprende da una nota della Regione.