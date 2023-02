Lazio, Francesco Rocca: "I nostri impegni per Viterbo e la Tuscia"

“Le nostre priorità per Viterbo – ha esordito il candidato Francesco Rocca – sono il frutto di una campagna elettorale fatta di ascolto degli amministratori, delle categorie e dei cittadini che si aspettano da noi fatti, politiche che invertano la tendenza che vede la comunità viterbese completamente dimenticata dalla Regione Lazio guidata da Zingaretti e da Alessio D’Amato”.

Con queste parole il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha illustrato le priorità che la Giunta Regionale metterà in campo per Viterbo e i suoi cittadini, nel corso di un incontro pubblico avvenuto alla presenza della stampa nello storico locale viterbese “Gran Caffè Schenardi”.

Questa comune dichiarazione di intenti è frutto di un dialogo con le rappresentanze istituzionali ed amministrative del territorio.



All’incontro erano presenti: la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il Presidente della Provincia Alessandro Romoli, il Sottosegretario alla Cultura On. Vittorio Sgarbi (Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi), l’On. Mauro Rotelli (Fdi) e l’On. Francesco Battistoni (Fi).



“Una volta al Governo della Regione, saremo vicini alle esigenze di questo territorio. Penso, in primo luogo, alla candidatura di Viterbo quale Capitale Europea della Cultura 2033. Uno scandalo che in questi 10 anni abbiano scippato alla nostra Regione l’Assessorato alla Cultura – sottolinea Francesco Rocca - Noi non soltanto lo istituiremo nuovamente, ma ci impegneremo per supportare la candidatura di Viterbo, chiedendo che la Regione faccia parte del Comitato promotore istituzionale.

Lavoreremo, poi, per la riqualificazione delle ex terme Inps, sottraendo un’area straordinaria sotto il profilo artistico e naturalistico al degrado e all’incuria”.



“Concorderemo con le istituzioni più vicine ai cittadini, un piano rifiuti che preveda lo stop del conferimento dei rifiuti di Roma a Monterazzano, promuovendo una strategia di riuso, riciclo e riduzione”.



Francesco Rocca si è soffermato anche sull’importanza delle infrastrutture strategiche per il territorio viterbese come il completamento della Orte- Civitavecchia e il raddoppio della Cassia Bis, doppiamente importanti sia dal punto di vista turistico che per le nuove possibilità di lavoro che potrebbero creare oltre a facilitare gli spostamenti quotidiani dei pendolari.



Lo stesso ha continuato: “Dobbiamo sburocratizzare una macchina troppo spesso lenta, non al passo con i bisogni delle imprese e dei cittadini. Spenderemo bene risorse troppo spesso mal utilizzate, penso a quelle del PSR.

So che molti Comuni della vostra Provincia chiedono un impegno della Regione per questioni che riguardano la Talete S.P.A. Saremo vicini ad amministratori e cittadini là dove la Regione potrà intervenire”.



Non è certo mancato il capitolo sanità per il quale ha dichiarato : “Interesserà, naturalmente, gran parte del nostro impegno. Per Viterbo e la Tuscia grande rilevanza verrà data al Pronto Soccorso del “Belcolle” . Purtroppo siamo stati abituati a Pronto Soccorso in cui i pazienti sono costretti a subire attese nettamente superiori a quelle delle altre Regioni d’Italia. Digitalizzeremo tutto quel che può essere digitalizzato, abbattendo le liste d’attesa soprattutto per la diagnostica e le visite oncologiche”.



Francesco Rocca, concludendo il suo discorso ha tenuto a precisare: “Queste non sono promesse elettorali, ma proposte che la nostra Giunta, anche grazie al lavoro di squadra della nostra coalizione, renderà politiche a vantaggio dei cittadini viterbesi e laziali”.



Ad essere candidato alla Regione Lazio, tra i presenti al Gran Caffè Schenardi, anche l’On. Vittorio Sgarbi, attuale Sottosegretario alla Cultura, che ha presentato la sua candidatura con la lista Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi, una delle sei che sostengono la corsa di Francesco Rocca per diventare presidente della Regione.