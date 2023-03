Lazio, Lega: "Fondamentale dare un segnale di discontinuità nel comparto sanitario"

Il Covid-19 ha evidenziato "l’importanza di una rete sanitaria capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini. Per questo riteniamo fondamentale che su questo comparto arrivi un forte segnale di discontinuità da parte della nuova amministrazione regionale, che archivi le scelte del passato e non replichi quelle dinamiche, anche organizzative, care al Pd che hanno causato tutti i disservizi che oggi siamo chiamati a correggere.Abbiamo la possibilità di ripartire, non manchiamo l’obiettivo”.Così i consiglieri regionali del Lazio eletti in quota Lega.