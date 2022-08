Lazio, sanità, Magliocchetti (Pd): approvato finanziamento Regione per nuovo Pronto Soccorso di Palestrina

“Un'ottima notizia per il nostro territorio e per la nostra sanità. La Regione Lazio ha approvato un finanziamento di oltre 2 milioni di euro in favore del nostro Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina.Un investimento importante che permetterà la realizzazione di un progetto ambizioso per il bene di tutti: la costruzione del nuovo Pronto soccorso, moderno, attrezzato e all'avanguardia.Il polo ospedaliero di Palestrina rappresenta un importante punto di riferimento per tutto il comprensorio dei Monti Prenestini. Nel difficile periodo Covid ha svolto un ruolo centrale per garantire le cure necessarie a tutti, salvando vite e servendo il nostro territorio. Quello di oggi è un risultato che riguarda da vicino ognuno di noi, un forte messaggio di speranza per il futuro della nostra comunità.Come Capogruppo del PD di Palestrina, desidero ringraziare il Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, Rodolfo Lena ed il Vicepresidente, Daniele Leodori per tutto il lavoro svolto in Commissione, un impegno costante per il nostro bene comune, che oggi porta i suoi primi frutti.Un ringraziamento all'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato e al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per aver approvato e creduto in questo progetto che oggi diventa realtà”.Così in una nota Manuel Magliocchetti, Consigliere comunale di Palestrina.