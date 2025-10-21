Hai dimenticato la password? Clicca qui
Martedì 21 Ottobre 2025
Lega, Salvini: "Niente resa dei conti con Vannacci in Consiglio Federale"
a soli € 3,00
Il vicepremier e segretario del Carroccio: "Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania, Veneto".

(Prima Pagina News)
Martedì 21 Ottobre 2025
Milano - 21 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il vicepremier e segretario del Carroccio: "Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania, Veneto".

Nessuna resa dei conti con Roberto Vannacci, al Consiglio Federale della Lega in programma per oggi. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario del Carroccio, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano.

"No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana ma sarà assolutamente tranquillo. Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania, Veneto: in Puglia e Campania avremo buoni risultati, il massimo storico per la Lega come è stato in Calabria.

In Veneto avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia che si è messo a disposizione. Nelle Marche è andata bene, in Toscana no, però le vittorie non hanno mai solo un padre come le sconfitte", ha detto.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

