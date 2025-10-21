Lega, Salvini: "Niente resa dei conti con Vannacci in Consiglio Federale"

Nessuna resa dei conti con Roberto Vannacci, al Consiglio Federale della Lega in programma per oggi. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario del Carroccio, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano.

"No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana ma sarà assolutamente tranquillo. Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania, Veneto: in Puglia e Campania avremo buoni risultati, il massimo storico per la Lega come è stato in Calabria.

In Veneto avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia che si è messo a disposizione. Nelle Marche è andata bene, in Toscana no, però le vittorie non hanno mai solo un padre come le sconfitte", ha detto.