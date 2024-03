Leopolda, Renzi: "Iniziamo venerdì sera, riaccenderemo le stelle"

“Iniziamo venerdì sera alle 21 precise. E in quel momento riaccenderemo le stelle, partendo dalla storia di Firenze, dalla storia della Leopolda, dal ruolo delle donne in un 8 marzo che sarà per noi un 8 marzo speciale”.Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in riferimento alla prossima edizione della Leopolda, che si terrà dall'8 al 10 marzo, a Firenze.“Prima che inizi la Leopolda, ci saranno due eventi importanti in stazione – ha continuato Renzi -. Nel pomeriggio (dalle 14 alle 20) si riunisce il Partito democratico europeo, la nostra famiglia di Bruxelles (si potrà partecipare all’evento europeo dalle 15:30). Dalle 20 alle 21 si riunisce in stazione l’assemblea cittadina di Italia viva che ufficializzerà la nostra posizione verso le elezioni Comunali”.“Sabato ripartiremo con discussioni e panel: sapete che una caratteristica della Leopolda è che alcune delle proposte che lanciamo in stazione diventano leggi in Gazzetta ufficiale. Chissà che non accada anche stavolta. Avremo per tre ore i tavoli per il protagonismo dei partecipanti. Se riuscite, coinvolgete qualcuno che non è mai venuto in Leopolda per capire quanto è bella la politica fatta dal basso. Domenica mattina chiuderemo con il mio intervento verso l’ora di pranzo. E nei 96 giorni che ci mancano alle Europee, vi prometto solo una cosa: ci divertiremo”, ha concluso l'ex premier.