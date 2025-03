Libri, Milano: Straordinario esordio per “Trovare casa” il manuale scritto da Damiano Gallo per muoversi bene nel mondo immobiliare

Grande successo per la presentazione del nuovo libro scritto da Damiano Gallo “Trovare casa”, edito dalla casa editrice Gribaudo, un vero e proprio vademecum rivolto a tutti coloro che devono acquistare o vendere casa e desiderano muoversi con massima sicurezza nel campo immobiliare.

Numerosi gli amici e i vip presenti alla Feltrinelli Librerie, in viale Sabotino 28 a Milano, per applaudire Damiano e questo strategico manuale. Un pubblico di oltre 100 persone tra cui: Carlo Giordano proprietario di Immobiliare.it, il manager Bruno Vettore, lo stilista Martino Midali, Max Russo, Luca Forlani inviato Rai, Christian D’Antonio, Piero Piazzi presidente dell’agenzia Women Management Milano, Giuseppe Vela, Lorella Ridenti direttore responsabile “La Mia Casa & di tutto Cucina”, l’interior designer Andrea Sanna ospite delle due trasmissioni di Damiano Gallo “Chi ha dormito in questo letto?” e “Vinci una casa in Sicilia” e tanti altri.

Insieme a Damiano Gallo, noto agente immobiliare e conduttore televisivo, volto molto amato del canale di Discovery+ HGTV Home & Garden, sono intervenute l’avvocato Daniela Missaglia e la giornalista Manuela Porta. E’ stata una presentazione molto interessante che ha riscosso un grande successo sia per i temi affrontati sia per il modo brillante con cui Damiano ha spiegato, con il supporto delle due professioniste, cosa l’ha spinto a scrivere questo nuovo libro che riguarda il mercato immobiliare, un vero e proprio labirinto, dove bisogna sapersi muovere con cautela. Un manuale assai ricco di esempi pratici, di consigli per scegliere e acquistare l’immobile più adatto alle proprie esigenze per chi desidera investire nel mattone o comprare la casa dei propri sogni.

“Trovare casa” può essere considerato un vademecum, studiato appositamente per fornire ai lettori e a chi si approccia a questa materia, con consigli utili, per scegliere e individuare l’abitazione ideale o per chi, invece, è alla ricerca di investimenti nel mattone.

Un prontuario di 207 pagine che guida il lettore a gestire la vendita o l’acquisto di immobili sia in autonomia sia con l’ausilio di professionisti riconoscendo ed evitando truffe, facendo i controlli preliminari su ipoteche, abusi edilizi, vizi occulti, trascrizioni pregiudizievoli, mostrando esempi di contratti ben redatti e clausole importanti per proteggere acquirenti e venditori oltre a tecniche per migliorare l’attrattiva di una proprietà e tanti altri consigli utili.

Damiano li sviscera tra una pagina e l’altra del libro, dedicato ai suoi genitori e ai suoi migliori amici, cercando di mettere in guardia il lettore su eventuali problemi, truffe che si verificano con una certa frequenza.

Numerosi e simpatici gli aneddoti di episodi realmente accaduti che ha raccontato nel corso del suo intervento come quelli accaduti con il Presidente della Repubblica, Mina e altre celebri personalità che cita nel libro.

La professione di agente immobiliare l’ha portato sul piccolo schermo come conduttore televisivo di programmi legati a questo settore. E’ andando in onda proprio in questi giorni sul canale 56 del digitale terrestre, HGTV Home & Garden, la nuova, interessante quinta edizione del programma Chi ha dormito in questo letto?, che tanto successo ha riscosso, ideato e condotto dallo stesso Damiano. Ad affiancarlo in ogni puntata, come nella stagione precedente Silvana Giacobini, scrittrice e signora del giornalismo italiano, per anni direttrice delle riviste Chi e Diva e Donna e da questa edizione anche da Giacinta Ruspoli.