Lotito: "Juventus? E' un punto di riferimento, gioire su chi subisce danni non è sportivo"

"Non sono abituato a commentare le sentenze. Quando tutti puntavano il dito contro la Juve, ho ricordato a quelle persone che il club bianconero è un punto di riferimento importante per il calcio italiano e internazionale, e grazie ai suoi investimenti ha consentito a tutti di poter annoverare squadre italiane nell'olimpo del calcio internazionale".Così il patron della Lazio, Claudio Lotito, commenta la decisione di penalizzare la Juventus di 10 punti, nell'ambito del caso legato alle plusvalenze."La Juve farà valere le sue ragioni nelle sedi opportune. Gli atti di sciacallaggio non mi appartengono, gioire di situazioni che costituiscono danno ad altre squadre non rispecchia i valori dello sport", aggiunge Lotito.