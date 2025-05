Ordigni bellici: L'Esercito mette in sicurezza 170 granate chimiche

Centosettanta granate d'artiglieria di vario calibro, caricate con aggressivi chimici, prive di congegno di attivazione (spoletta) non lanciate e rinvenute lungo l'argine del canale Locovaz, sono stati rimossi, ieri 9 maggio 2025, dagli artificieri del 3° reggimento genio guastatori. Un nucleo Conventional Munition Disposal (CMD) del reggimento, nel corso di due operazioni svolte il 27 marzo e il 1° aprile scorsi, aveva preventivamente riconosciuto e catalogato gli ordigni stoccandoli sul luogo di ritrovamento in attesa dell'intervento del nucleo del Centro Tecnico Logistico Interforze Nucleare Biologico e Chimico (CETLI NBC) di Civitavecchia (RM), l'unico ente nazionale autorizzato a intervenire su ordigni con tale caricamento. A richiedere l'intervento dell'esercito la Prefettura di Gorizia.​ ​ Nei giorni scorsi, 6, 7 e 8 maggio infine, i due nuclei specialistici del 3° reggimento genio guastatori e del CETLI NBC, adottando ogni precauzione per l'incolumità della popolazione e la tutela ambientale, hanno operato in sinergia per la messa in sicurezza ed il successivo trasporto degli ordigni presso Civitavecchia, dove verranno definitivamente neutralizzati. L'esercito raccomanda a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che, per forme e dimensione, possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, di avvertire immediatamente le forze dell'ordine visto che tali manufatti possono essere estremamente pericolosi e non vano assolutamente toccati o manomessi. ​ Il 3° reggimento genio guastatori di Udine, dipendente dalla Brigata “Pozzuolo del Friuli" di Gorizia, è l'unità dell'Arma del Genio che, sotto il controllo del Comando Forze Operative Nord di Padova, è incaricata quotidianamente di bonificare il territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Treviso e Belluno dai residuati bellici dei due conflitti mondiali ancora esistenti.​