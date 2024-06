M5S, Grillo: "Con Conte nessun cattivo rapporto, dobbiamo tornare a proporre idee radicali"

“Ci ho provato” a non avere un buon rapporto con Giuseppe Conte, “ma non ci sono riuscito: non si scompone mai, ogni parola si scioglie… Siamo d’accordo, però, che non vogliamo scioglierci anche noi”.

Così il fondatore del M5S, Beppe Grillo, in “un’autointervista” sul suo Blog.

Grillo anticipa che il M5S ripartirà “da antenne puntate sui cittadini e da un’azione politica diversa”, dato che “siamo nati come irregolari che sognavano di cambiare il sistema”.

Quindi, precisa, durante l'Assemblea costituente annunciata dall'ex premier si parlerà di “come recuperare contatto, dialogo e azioni congiunte con gli attivisti, che sono sempre stati il combustibile del Movimento”, ma nello stesso tempo “dobbiamo tornare a proporre idee radicali e visionarie, smarcandoci da una collocazione che è vecchia e superata da decenni. Parlare di sinistra e destra è come parlare di ghibellini e guelfi, anzi forse è meglio parlare di questi ultimi, perché tutti devono seguire l’Elevato”.

In merito alla possibilità di tornare a incontrare Conte, prosegue, “mi piacerebbe riprendere a fare gli stessi incontri che facevamo con Casaleggio. Quindi non solo con Conte, ma anche chi vuole darci una mano a tracciare la rotta dei prossimi anni. Sono proprio questi incontri che ci hanno portato a diventare la prima forza politica del Paese”.