Maltempo, altre nevicate attese nelle prossime ore

Non si ferma l'ondata di maltempo che sta imperversando sull'Italia. I suoi effetti continuano a farsi sentire, in particolare sulle regioni dell'Adriatico. Nel corso delle prossime ore si prevedono altre nevicate, raffiche di vento e forti piogge, che determineranno crisi idrauliche e idrogeologiche.Per oggi, inoltre, è stata diramata l'allerta meteo arancione per la Romagna e le Marche e l'allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia e Umbria. In molti comuni delle suddette regioni è stata disposta la chiusura delle scuole.