Maltempo in Fvg: frana su casa a Cormons, recuperato il corpo della seconda dispersa

Dalle prime ore della notte forti piogge si sono abbattute sul territorio del Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine, interessati i comuni di Palmanova, Trivignano Udinese e Manzano, dove i Vigili del fuoco hanno portato a termine decine di interventi soprattutto per soccorrere persone rimaste bloccate all’interno delle automobili o in casa sorprese dall’acqua, o per fra fronte ad allagamenti e smottamenti.

Da Veneto ed Emilia Romagna giunte squadre specializzate nel soccorso alluvionale e moduli dotati di idrovore ad alto pompaggio.

Le maggiori criticità finora si registrano in provincia di Gorizia. A Cormons una colata di fango e detriti causata dalle intense piogge ha travolto tre abitazioni intorno alle cinque di questa mattina. Le prime informazioni parlavano di un uomo di 35 anni e una donna anziana dispersi, alla loro ricerca si sono subito messe le squadre USAR (Urban Search And Rescue) e i nuclei cinofili dei Vigili del fuoco con il supporto dell’elicottero del reparto volo di Venezia.

Purtroppo, sia per l'uomo che per la donna non c'è stato nulla da fare e le sqaudre USAR hanno recuperato i lori corpi. Prosegue il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito interessato dal cedimento.

Situazione difficile anche a Versa, una frazione di Romans d’Isonzo, dove il fiume Torre è esondato. Gi abitanti sono stati costretti a salire sui tetti per salvarsi dalla furia delle acque. Qui i Vigili del fuoco sono in azione con natanti leggeri e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Nella notte sono terminate le opere dei vigili del fuoco per l’evacuazione di persone bloccate dall’acqua nelle proprie abitazioni.

Da stamattina sono in corso operazioni di pompaggio di aree allagate. In fase risolutiva gli interventi dei vigili del fuoco nelle zone di Udine, Palmanova, Trivignano e Manzano, colpite dal forte maltempo di ieri. Nelle due province del Friuli Venezia Giulia al momento stanno operando oltre 200 vigili del fuoco, tra cui personale in rinforzo giunto dalla regione Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna.