Maltempo in Lombardia: esonda il fiume Lambro, a Milano attivata la vasca di laminazione del Seveso

Il Nord Italia è stato colpito da una forte ondata di maltempo, che ha interessato in particolare Milano, dove, nella notte, ci sono state piogge e temporali.

Dalle 06:30 di stamani, nel capoluogo lombardo, è attiva la vasca di laminazione del fiume Seveso, in via Aldo Moro, dopo che il sottopasso di via Pompeo Leoni è stato allagato. La vasca “è quasi piena” e il fiume sta per esondare nella zona Niguarda, ha fatto sapere l'Assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli.

Il fiume Lambro, invece, ha raggiunto un'altezza di 2,50 metri, ed è esondato non solo a Milano, ma anche a Monza, dove ha causato allagamenti e disagi. Il traffico è andato in tilt, causando deviazioni e interruzioni per vari mezzi pubblici. Resta confermato il concerto di Radio Italia, in programma stasera in Piazza Duomo.

Ieri, ha detto ancora Granelli, sono state fatte evacuare le persone residenti nelle zone più colpite dal maltempo. In città, i sottopassi sono tutti funzionanti, anche se ci sono molte pozzanghere. In merito alla vasca di laminazione, l'Assessore Granelli ha detto: . “Ancora una volta questa opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città”.

Il maltempo continuerà per tutta la mattinata odierna. Al momento, MM Spa, la società che ha in gestione il servizio idrico integrato a Milano, sta governando i flussi delle acque, anche con l'obiettivo di gestire la capienza della vasca di laminazione, perché le precipitazioni potrebbero proseguire anche nel pomeriggio. La zona di Milano Est è quella più colpita, specialmente l'area del Ponte Lambro. Il traffico è rallentato, e alcune strade sono allagate.

Anche il Seveso rischia l'esondazione: “C’è molta acqua da nord che sta arrivando verso Milano. La vasca è ormai quasi piena. I tecnici di MM stanno cercando di mettere nella vasca meno acqua possibile così da tutelare i quartieri più tempo possibile. Infatti quando la vasca sarà tutta piena, l’acqua esondera’ a Niguarda. È per questo motivo che continuiamo a dire a Regione che servono tutte le vasche e subito. Bisogna fare in fretta. La vasca di Senago non è ancora pronta, seppure i lavori erano incominciati prima di quelli di Milano, poi Lentate e Paderno. Speriamo di riuscirci, ma l’esondazione è sempre più vicina”, così, su Facebook, l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, divulgando alcune foto della vasca. “Il Lambro invece ha provocato il rigurgito dei tombini a Pontelambro allargando il quartiere e le case popolari. Ora l’acqua è stata tolta dalle strade, ma ora bisogna liberare le cantine e i box e soprattutto i locali contatori, per poter ridare corrente. Protezione civile e MM casa sta dando assistenza alla popolazione”.

Durante le ultime ore, i Vigili del Fuoco di Milano hanno effettuato 80 interventi: in via Rainer Maria Rilke, i pompieri e i sommozzatori hanno salvato una donna disabile, che è stata trasportata in ospedale. Inoltre, a Masate, i Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare la scuola d’infanzia ‘Suor Ruffini’: all'incirca 30 bambini hanno lasciato la struttura, in parte portati a mano dagli stessi pompieri, altri a bordo di un'autopompa.

A Monza, fa sapere il Comune, "tutti gli accessi al Parco sono chiusi. E' aperto solo Viale Cavriga per il transito veicolare. Chiusi il Nido Centro (i bambini si sono trasferiti presso il Municipio in Piazza Trento e Trieste), la scuola dell'infanzia Umberto I (bambini trasferiti presso l'Arengario), la scuola Primaria De Amicis (i bambini si sono traferiti al Liceo Zucchi in Piazza Trento e Trieste). Chiusa per prudenza anche le scuole medie Bellani e Confalonieri. Chiuso anche il Centro Nei".

Il maltempo continuerà a imperversare nel Nord Italia per tutta la giornata odierna. Stando al Servizio Metereologico dell'Aeronautica Militare, il cielo sarà nuvoloso o coperto, e sono previste piogge e rovesci sparsi, anche di tipo temporalesco, specialmente da questo pomeriggio. Si prevedono precipitazioni in Nord Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da stasera, invece, le precipitazioni si attenueranno sul basso Piemonte, sulla Liguria e sull’Emilia Romagna.

Un forte temporale si è abbattuto, nelle scorse ore, anche sul Modenese, dove i Vigili del Fuoco hanno ricevuto molte richieste di aiuto, specialmente dalla zona Sud-Est di Modena. Stando a quanto fanno sapere i pompieri in una nota, nella tarda serata di ieri tre squadre hanno compiuto 12 interventi, inclusi alberi caduti e prosciugamenti di garage e cantine.